Первый замглавы Минагро Пермского края Татьяна Пестова покидает должность

Фото: agro.permkrai.ru

Первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова покидает должность. Пятница, 16 июня, станет ее последним рабочим днем в ведомстве. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. На какое место работы сейчас планирует трудоустроиться, чиновница не сообщила.

– Сегодня – мой последний рабочий день в Минагро Пермского края, я безмерно благодарна всем, кто меня поддержал, когда я приняла этот вызов два года назад, и всем, кто оставался рядом, участвовал в совместных проектах и вовлекал меня в мир субсидий для агробизнеса. Иду дальше, но остаюсь в теме Агро, - написала Татьяна Пестова ВКонтакте.

Татьяна Пестова начала работать в ведомстве в ноябре 2021 года. Она заняла должность замминистра агропромышленного комплекса Прикамья. В начале прошлого года она стала первым заместителем министра. На этом посту Татьяна проработала больше года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65