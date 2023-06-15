«Чайф» споет в Перми песню «Счастье не за горами»

"Чайф" приплывет в Пермь на корабле Фото: Михаил ФРОЛОВ

17 июня на пермской набережной откроется летний фестиваль «Город встреч», посвященный 300-летию Перми. Он начнется в 14 часов в большом амфитеатре. Там выступит балет «Тодес», затем фольклорные коллективы познакомят зрителей с этнической музыкой и покажут фрагменты национальных обрядов.

Но главные события пройдут на площади у арт-объекта «Счастье не за горами». В 20 часов выступит рок-группа «Гуарана», а с 21:00 до 23:00 состоится концерт группы «Чайф».

Причем, выступление «Чайфа» будет проходить на теплоходе, превращенном на этот вечер в концертную площадку. Как рассказал режиссер фестиваля «Город встреч» Илья Авербух, днем теплоход «Хирург Разумовский» вернется из речного круиза. После того, как все пассажиры покинут корабль, на нем смонтируют большую сцену.

- Примерно в 20 часов, когда начнется концерт «Гуараны», теплоход уйдет вниз по течению до Камского моста, - поделился подробностями Илья Авербух. – И оттуда уже с группой «Чайф» на борту пойдет к Речному вокзалу, чтобы его было видно всем зрителям, которые соберутся на набережной, затем пришвартуется и начнется концерт.

Для тех, кто не вместится на площади, будет работать видеотрансляция с семи больших экранов, установленных на набережной.

В концерте вместе с участниками «Чайфа» споют известные пермяки. Актриса Зоя Бербер исполнит дуэтом с Владимиром Шахриным песню «Не со мной», а солист Пермского театра оперы и балета Эдуард Морозов - «Ой-йо». Сыграет с рок-группой оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.

Подарком для пермяков станет песня объекта «Счастье не за горами», которую написал актер и исполнитель Иван Лару (IVAN LARU). Как оказалось, услышала эту песню на одном из фестивалей жена Ильи Авербуха Лиза Арзамасова. После чего режиссер договорился, чтобы эта песня прозвучала на открытии фестиваля «Город встреч».

18 июня в рамках фестиваля пройдут Первые спортивные семейные игры. Также в течение лета состоятся эко-фестиваль «Переработка», фестиваль традиционной культуры «Обряды-наряды», фестиваль нового театра «Пермское море» и многие другие события.

Завершится «Город встреч» 26 августа большим гала-шоу на эспланаде и Ночью рождения Перми, когда в течение всей ночи будут работать театры, музеи, кафе и рестораны, чтобы пермяки могли праздновать юбилей родногл города до самого утра.

- Это будет настоящий Новый год в августе, - рассказал Илья Авербух.

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