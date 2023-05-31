«Чайф» приплывет в Пермь на корабле, а «Любэ» выступит на эспланаде

«Любэ» выступит в годовщину дня присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Фото: Иван МАКЕЕВ

300-летний юбилей Перми объединил множество интересных событий, фестивалей и спектаклей.

Уже завтра, 1 июня в Перми откроется Первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+), который продлится до 4 июня.

6 июня в ДК Солдатова начнутся концерты традиционного международного фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). Фестиваль откроется симфоническим концертом, посвященным 150 летию Сергея Рахманинова. В течение следующих четырех дней будет звучать музыка Чайковского, Моцарта и Скрябинав в исполнении Национального филармонического оркестра России.

8 и 9 июня в Театре-Театре пройдут предпремьерные показы спектакля «Сердце Пармы» (16+)

11 июня в рамках фестиваля «Оружие Победы» (12+) откроется масштабная выставка на Заводе Шпагина и в Музее пермской артиллерии. Там будет представлена военная техника, созданная на пермских предприятиях. Большинство экспонатов покажут широкой публике впервые.

С 16 по 18 июня Пермь примет игры ¼ Первой лиги КВН (16+).

А 17 июня на пермской набережной состоится концерт группы «Чайф», которая приплывет на корабле и откроет фестиваль «Город встреч» (12+) Как рассказал главный режиссер фестиваля Илья Авербух, кроме участников группы в концерте, который состоится в большом амфитеатре, примут участие известные пермские артисты. Например, актриса Зоя Бербер, которая споет дуэтом с одним из солистов «Чайфа».

22 июня на Заводе Шпагина зрителям представят одноактный балет (12+) по первой части «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича. Его исполнят учащиеся Пермского государственного хореографического училища.

23 июня стартует фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья» (0+). В течение трех дней на площадях, в парках и скверах Перми будет звучать музыка в исполнении оркестров из России и Беларуси.

23 июня начнется Международный Дягилевский фестиваль (16+). Его откроет симфонический концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Продлится фестиваль до 2 июля.

2 июля, в годовщину дня присвоения Перми звания «Город трудовой доблести», на площади Трех столетий у Речного вокзала откроется памятная стела из двух орудийных стволов гаубицы «Мста-Б». А на эспланаде в честь этого события пройдет концерт группы «Любэ» (12+).

8 июля на аэродроме Фролово состоится авиашоу «Крылья Пармы» (6+) с участием авиационной группы высшего пилотажа «Русь».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65