В парке отдыха в Пермском крае молодой сотрудник тира лишился глаза

Возможно, произошел несчастный случай. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 20 числах мая в Кунгурском городском парке произошло ЧП: 25-летнему сотруднику тира в глаз попала пуля от пневматического ружья. Как рассказали "Комсомолке" очевидцы, выстрел произвел намеренно один из клиентов тира, но когда в деле стали разбираться полицейские, все оказалось не так однозначно.

- Да, действительно, такой случай был, - рассказывают в Кунгурском городском парке. - Сотруднику 25 лет, ему сделали три операции, но глаз, к сожалению, спасти не удалось. Сейчас вскрылись новые обстоятельства, возможно, произошел несчастный случай.

Источник в силовых структурах также подтвердил «Комсомолке» произошедшее, но уголовное дело пока не возбудили, так как в деле много противоречий.

- Сейчас рассматривается несколько версии, либо это сделал намеренно взрослый клиент тира, либо выстрел произвел несовершеннолетний мальчик. Также рассматриваются версии о несчастном случае: пуля могла либо отрикошетить уже после выстрела, либо выстрел произошел сразу после того, как ружье зарядили. В любом случае после проверки будет возбуждено уголовное дело, - сообщил "Комсомолке" источник в силовых структурах.

Сейчас расследованием произошедшего занимаются полицейские и следователи. К проверке также хотели подключить сотрудников инспекции гостехнадзора, но тир не относится к перечню проверяемых ведомством объектов.

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