В Пермском крае полицейские вытащили парня «с того света»

Полицейские за считанные минуты оказались на месте и спасли парня. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Участковый из Соликамска Екатерина Карпова и ее коллега Степан Куимов надолго запомнят этот рабочий день. Служба их, конечно, опасна и трудна, но не каждый день приходится спасать жизнь человеку.

В один из дней в конце мая старшему лейтенанту Екатерине Карповой позвонила плачущая женщина. Всхлипывая, она смогла рассказать, что ее 24-летний сын забаррикадировал дверь в квартире изнутри и пытается покончить с собой.

Счет шел на минуты, Екатерина и Степан помчалась по адресу, благо, они находились рядом. Через несколько минут полицейские уже были в квартире.

- Дверь в комнату, которую, как оказалось, парень подпер креслом, мы открыли с трудом, - рассказывают участковые. - На диване обнаружили молодого человека, он был без сознания (по закону мы не можем описывать способ суицида - Ред.)

Полицейские помогли молодому человеку, и он задышал, вызвали «скорую». Вскоре приехали медики и отвезли парня в больницу.

- Сейчас жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Он приходил в отдел полиции и поблагодарил своих спасителей. Еще несколько дней после случившегося участковые уполномоченные были на связи с парнем и его семьей. Навещали дома, помогали решить различные вопросы, поддерживали морально.

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