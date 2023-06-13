Мигран Агаджанян: «Меня пытались очернить, писали, что я погорячился…»

Фото: Пермский театр оперы и балета

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян в своих соцсетях попрощался со зрителями и коллегами. Как и было ранее заявлено, Маэстро покидает свой пост 14 июня.

«Я прекращаю свою деятельность в Пермском театре оперы и балета! В СМИ пытались очернить меня, писали, что я передумал или погорячился... Я не передумал! Мной было обещано, что я доведу гастроли в Мариинском и премьеру «Бала» до конца, после чего уйду. Ничего не изменилось, я уже написал заявление об уходе», - пишет Мигран Агаджанян.

Сейчас Маэстро сожалеет лишь ободном, что он не успел довести до конца свой проект в Перми по выпуску диска «Травиаты» с Надеждой Павловой. Он уверен, все-таки дойдет до всех любителей и знатоков оперного искусства, и никто этому умышленно не препятствует.

«Надеюсь, что театр уже сам доведет до конца еще одно наше начинание… Мы этот диск записали на очень достойном уровне, но почему-то до сих пор затягивается процесс выпуска этого диска. В Перми, в Европе и теперь уже в Петербурге все знают хорошо, что «Травиаты» Павловой много не бывает. Ее хочется слушать и слушать, поэтому этот диск должен увидеть свет», - уверен Мигран Агаджанян.

В конце своего обращения пока еще главный дирижер пермского театра поблагодарил весь его коллектив с потрясающей постановкой оперы «Бал-Маскарад». По его словам, все сотворили настоящее чудо.

«Я горд тем, что работал с вами! За этот год мы стали настоящей командой, и я обещаю вам, что мы ею и останемся», - в завершении пишет Мигран Агаджанян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермскую оперу вслед за директором покидает главный дирижер Мигран Агаджанян

Оркестр театра останется без маэстро после премьеры оперы «Бал-Маскарад» (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru