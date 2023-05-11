Пермскую оперу вслед за директором покидает главный дирижер Мигран Агаджанян

Фото: Мигран Агаджанян / ВКонтакте

Большие и печальные события в жизни Пермского театра оперы и балета нахлынули в последние два дня. О своем уходе из театра 10 мая заявил уже бывший директор Довлет Анзароков, а 11 мая такое же решение принял главный дирижер Мигран Агаджанян.

«В связи с расторжением контракта Довлета Анзарокова, с огромной болью в сердце вынужден сообщить, что я покину пост главного дирижера уже 14 июня 2023 года, сразу после премьерных показов оперы Дж. Верди «Бал-Маскарад». Я считаю, что действия минкульта в высшей степени деструктивны и непрофессиональны. За 2 года работы в театре Довлет добился колоссальных результатов: это касается как творческих процессов, так и админстративно-экономических. И сегодня с ним расторгают контракт без веских на то причин (причины даже в СМИ толком не озвучены), еще и накануне масштабных гастролей Пермского театра в Мариинском театре и двух больших премьер...», - написал в соцсетях Мигран Агаджанян.

Главный дирижер Пермской оперы отмечает, что только из любви и уважения к зрителям он доведет до конца два своих начинания в пермском театре - гастроли в Мариинском театре и премьеру оперы «Бал-Маскарад».

«Низкий поклон великолепной, несравненной, очень глубоко понимающей искусство музыкального театра пермской публике. Спасибо, что так тепло и искренне принимали то, что мы делали на сцене! До новых встреч! С уважением и любовью, Мигран», - пишет главный дирижер Пермского театра оперы и балета.

Мигран Агаджанян стал главным дирижером в пермском театр в феврале 2022 года. До этого он стоял за дирижерским пультом Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

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