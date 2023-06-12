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Общество12 июня 2023 18:35

Иванушки «взорвали» площадь перед Театром-Театром

На праздничный концерт в честь 300-летнего юбилея Перми собралось 250 тысяч зрителей
Авторы (2):
Алена ОВЧИННИКОВА
Анна Маркова
26 лет назад «Иванушки» впервые приехали в Пермь.

26 лет назад «Иванушки» впервые приехали в Пермь.

Фото: Анна Маркова

- С Днем Рождения, Пермь! 300 лет! Поздравляем! Привет всем, ребята и девчонки! 26 лет назад «Иванушки» впервые приехали в Пермь, а сегодня мы здесь, чтобы спеть для вас свои лучшие хиты. Все вы знаете эти песни, и мы хотим, чтобы вы расслабились, получили удовольствие и окунулись в то прекрасное время первых дискотек. Вы помните? Поехали! С Днем рождения вас! – начали свое выступление в Перми «Иванушки».

На концерте было жарко!

На концерте было жарко!

Фото: Анна Маркова

На концерте в честь 300-летнего юбилея Перми «Иванушки» выступали последними и просто «взорвали» площадь. Все 250 тысяч пермяков (именно такую цифру озвучили организаторы, - Ред.) что собрались 12 июня на эспланаде, вместе с артистами пели их хиты!

Артисты исполнили свои самые главные хиты.

Артисты исполнили свои самые главные хиты.

Фото: Анна Маркова

- Я еще не видел такого количества зрителей, - удивлялся «Рыжий» участник Андрей Григорьев-Апполонов, периодически снимая все происходящее на свой телефон.

«Иванушки» поздравили пермяков с Днем города.

«Иванушки» поздравили пермяков с Днем города.

Фото: Анна Маркова

Зрители услышали «Тучи», «Снегири», «Колечко», «Вот это кино», а в финале – «Тополиный пух».

После окончания концерта зрители направились на набережную – смотреть праздничный салют.

Финал прекрасного юбилейного дня.

Финал прекрасного юбилейного дня.

Фото: Вероника РАНГУЛОВА

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