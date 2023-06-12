Ваня Дмитриенко сдал ЕГЭ и прилетел в Пермь - выступить на 300-летнем юбилее

Ваня Дмитриенко сразу после ЕГЭ прилетел на юбилей Пермь-300. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда ведущие праздничного концерта Марина Федункив и Олег Верещагин представили исполнителя, готовящегося выйти на сцену, зрители зааплодировали и восторженно закричали.

- Ване всего 17 лет! – рассказала про артиста Марина Федункив. – Он сегодня сдал ЕГЭ и приехал к нам на День города. Я его встретила, он сказал, что сдал все отлично!

Ведушие праздничного концерта Марина Федункив и Олег Верещагин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юбилейная Пермь очень тепло встречала Ваню Дмитриенко. И исполнитель хита «Ты – Венера, я – Юпитер» тоже искренне поздравил пермяков с 300-летним юбилеем и исполнил свои самые известные песни.

- Мы все хотим дальше жить, творить. Я надеюсь, после этого концерта все станет чуточку лучше. С Днем рождения, Пермь! Добрый вечер! Ну еще, можно еще!

Ване Дмитриенко 17 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители прекрасно знали слова его хитов, поэтому подпевали и по возможности танцевали. А Ваня в перерыве между песнями рассказал, что в Перми у него живет лучший друг, поэтому он уверен, что в этом городе живут классные люди.

В настоящий момент на сцене у Театра-Теарта идет сольный концерт Дениса Клявера, участника группы «Чай вдвоем», а далее зрителей ждут следующие выступления:

20:00 - 21:00 - театрализованное представление «Реальная Пермь» с участием творческих коллективов Перми, в котором будут представлены исторические вехи города.

21:00 - поздравление главы Перми Алексея Дёмкина.

21:05 - 22:00 - выступление московской группы Artik&Asti.

22:00 - 23:00 - завершит концертную программу на главной сцене часовое выступление группы «Иванушки International».

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