Ваня Дмитриенко сдал ЕГЭ и прилетел в Пермь - выступить на 300-летнем юбилее

Ваня Дмитриенко сразу после ЕГЭ прилетел на юбилей Пермь-300.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Когда ведущие праздничного концерта Марина Федункив и Олег Верещагин представили исполнителя, готовящегося выйти на сцену, зрители зааплодировали и восторженно закричали.
- Ване всего 17 лет! – рассказала про артиста Марина Федункив. – Он сегодня сдал ЕГЭ и приехал к нам на День города. Я его встретила, он сказал, что сдал все отлично!
Ведушие праздничного концерта Марина Федункив и Олег Верещагин.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Юбилейная Пермь очень тепло встречала Ваню Дмитриенко. И исполнитель хита «Ты – Венера, я – Юпитер» тоже искренне поздравил пермяков с 300-летним юбилеем и исполнил свои самые известные песни.
- Мы все хотим дальше жить, творить. Я надеюсь, после этого концерта все станет чуточку лучше. С Днем рождения, Пермь! Добрый вечер! Ну еще, можно еще!
Ване Дмитриенко 17 лет.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Зрители прекрасно знали слова его хитов, поэтому подпевали и по возможности танцевали. А Ваня в перерыве между песнями рассказал, что в Перми у него живет лучший друг, поэтому он уверен, что в этом городе живут классные люди.
В настоящий момент на сцене у Театра-Теарта идет сольный концерт Дениса Клявера, участника группы «Чай вдвоем», а далее зрителей ждут следующие выступления:
20:00 - 21:00 - театрализованное представление «Реальная Пермь» с участием творческих коллективов Перми, в котором будут представлены исторические вехи города.
21:00 - поздравление главы Перми Алексея Дёмкина.
21:05 - 22:00 - выступление московской группы Artik&Asti.
22:00 - 23:00 - завершит концертную программу на главной сцене часовое выступление группы «Иванушки International».
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