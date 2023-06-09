Флаг Перми развернули в космосе

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили пермяков с юбилеем. Фото: скрин с видео «Роскосмос».

- Принимаем, пожалуй, самое необычное поздравление с юбилеем – с борта МКС краевую столицу и всех ее жителей приветствуют парящие в невесомости космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, - написал в своем телеграмм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Многие помнят, как на днях в космос взлетел «Союза-2.1а» с юбилейной символикой «Пермь-300». Эта ракета доставила на Международную космическую станцию флаг города, который отмечает свое 300-летие.

Космонавты развернули символ Перми и поздравили наш город с Юбилеем.

- Дорогие пермяки и жители Пермского края! Мы, российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев приветствуем вас с борта Международной космической станции и сердечно поздравляем в 300-летием вашего прекрасного города. 65 лет Пермь является космической столицей Западного Урала, - поздравил пермяков Герой России Сергей Прокопьев.

- Вы можете гордиться своими земляками, которые сделали мечту о покорении космоса реальной. Двигатели первой ступени ракетоносителя Протон, произведенной в Перми, признаны одними из самых надежных в мире. Судьба трех космонавтов Алексея Леонова, Павла Беляева и Виктора Савиных связаны с вашим городом. Все они – почетные граждане Перми. Сегодня Пермь динамично развивается, это современный и перспективный город-миллионник, где живут талантливые и добрые люди, - сказал космонавт Андрей Федяев.

- А еще Пермь – единственный крупный центр России, который на треть покрыт лесами, это видно даже из космоса. Желаем, чтобы достижения Перми и всего Пермского края преумножались! Чтобы вы любили, берегли и ценили свой регион. Пусть 300-летние станет для вас началом новых позитивных изменений. С праздником! С Юбилеем города! – поздравил космонавт Дмитрий Петелин.

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