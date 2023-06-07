Фото: amkar-perm.ru

Руководство ФК «Амкар Пермь» приняло решение оставить у руля на сезон 2023-2024 годов весь тренерский штаб, с которым команда завершала игры весенней части чемпионата Второй лиги.

Как рассказали в клубной пресс-службе, контракты продлили с главным тренером Иваном Черенчиковым, старшим тренером Вячеславом Донием, тренером Сергеем Волковым, тренером по физподготовке Юрием Разгоняевым и тренером вратарей Максимом Гавришем.

«Тренерский штаб продолжит работу с прежней задачей. Пока мы не знаем, в какой подгруппе и с кем предстоит борьба, но ясно одно — весной мы должны быть в «золотом дивизионе» и обеспечить себе выход в Первую лигу. Я согласен с болельщиками, что наш край заслуживает бо льших футбольных достижений, чем медали Второй лиги. Мы не смогли выполнить задачу, но не собираемся отступать. Мы провалили зимнюю подготовку, но нельзя сказать, что не сделали шаг вперед. Многие отметили, что штаб Черенчикова успел показать напористый и агрессивный стиль игры, к сожалению, подвела реализация. Верю в их потенциал! До старта нового сезона чуть больше месяца. Приложим все усилия для выполнения целей», - пояснил принятое решение президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков.

Сохранивший пост главного тренера команды Иван Черенчиков отметил, этой весной качество игры его подопечных могло устроить только наших соперников - в пяти матчах второго этапа чемпионата Второй лиги они нанесли 73 удара по воротам против 48 в свою сторону.

«Реализация, концентрация, психология — над этим есть время поработать как следует. Я рад, что удалось сохранить многих лидеров коллектива, осознающих, что значит наш клуб для города и болельщиков. Собираем команду и идем за победой», - озвучил стоящие перед командой планы Иван Черенчиков.

В новом сезоне «Амкар Пермь» продолжит выступление в чемпионате Второй лиги. Розыгрыш будут ждать большие изменения. Пермякам предстоит выступить в элитном дивизионе из 20 команд, разделенных на две группы – «золотую» и «серебряную». В какую попадут пермяки станет известно чуть позднее.

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