«Амкар» рассказал об изменениях в составе команды на следующий сезон

Фото: ФК «Амкар Пермь»

Завершился сезон ФНЛ-2 2022-23. Пермский ФК «Амкар» по итогам всех матчей расположился на третьей строчке турнирной таблицы. В следующем сезоне команда вновь попробует выйти в Первую лигу. Клуб уже рассказал об изменениях в составе.

Играть за «Амкар» продолжат Евгений Тюкалов, Василий Пьянченко, Александр Подбельцев, Антон Бочаров, Даниил Зуев и Константин Морозов. Они подписали новые контракты.

Также действующие контракты с клубом имеют молодые футболисты Кирилл Кочетов, Дмитрий Шерстобитов, Даниил Габов и Александр Сафонов.

Известно, что три молодых футболиста перешли в другие клубы: нападающий Гиоргий Уридия — в ульяновскую «Волгу», вратарь Платон Захарчук — в «Оренбург», а полузащитник Вадим Карев — в краснодарскую «Кубань».

До закрытия трансферного окна состав может меняться. Информация об этом будет публиковаться отдельно.

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