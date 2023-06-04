В Перми назвали победителей кинофестиваля «Медвежонок»

Фото: скрин видео / Фестиваль Медвежонок / ВКонтакте

4 июня в Перми завершается Всероссийский фестиваль детского кино «Медвежонок». В нём приняли участие фильмы, снятые в последнее время. В том числе «Чебурашка», «Чук и Гек», «Артек. Большое путешествие». Сегодня назвали победителей.

Приз зрительских симпатий завоевал в номинации Лучший полнометражный фильм «Артек. Большое путешествие». Российский комедийный фильм Карена Захарова и Армена Ананикяна. Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадывают по желанию у волшебного дерева в лагере «Артек». Дерево переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где ребята встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее.

В номинации мультфильм приз зрительских симпатий завоевал анимационный фильм «Яга и книга заклинаний» режиссера Владимира Сакова. Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс поквитаться с заклятой обидчицей, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка.

Приз зрительских симпатий в номинации Лучший сериал получила Манюня. Рассказ о приключениях двух советских школьниц. История началась в Армении в 1979 году. Главные героини – девочки Наринэ и Манюня, которые становятся лучшими подругами. Их ждет масса приключений.

«Яга и книга заклинаний» стала лучшим анимационным фильмом по мнению детского жюри. Лучшим фильмом дети назвали картину «Мой папа вождь». Лучшим режиссёром стал Александр Котт, снявший «Чука и Гека».

Напомним, в мае в Перми проходили съемки фильма «Культурная комедия» режиссера Владимира Котта. В центре сюжета - противостояние пермского чиновника Виктора Летаева и искусствоведа Марины Николаевны, роли которых исполняют Алексей Чадов и Яна Гладких.

Корреспондент «Комсомолки» побывал на съемочной площадке. Репортаж со съемок читайте в нашем материале.

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