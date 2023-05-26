В Перми идут съемки фильма «Культурная комедия»

Несколько сцен сняли рядом с памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми начались съемки фильма «Культурная комедия» режиссера Владимира Котта. В центре сюжета - противостояние пермского чиновника Виктора Летаева и искусствоведа Марины Николаевны, роли которых исполняют Алексей Чадов и Яна Гладких.

В картине также заняты Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич и другие. Авторами идеи стали Данил Троценко и Ямур Гильмутдинов, известные по работе над проектами «Домашний арест» и «Исправление и наказание».

Нет шансов, если бы не любовь

Пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но ничем другим не интересуется. Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. Он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Герои фильма будут яростно отстаивать свои принципы, но искусство заставит их примириться во имя любви. В результате чиновник избавится от категоричности, а искусствовед спустится с небес на землю.

Виктор - человек современных ценностей: успех, деньги, перспективы. Марина - человек прошлого: культурное наследие, искусство, память предков. У них не было ни единого шанса на сближение, если бы не... любовь.

Богданов сыграл сам себя

Несколько сцен сняли в самом центре города, рядом с памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу. Ступеньки возле постамента занял оркестр, на лавочках и газонах расположились актеры массовки. Всего пришло около сотни пермяков.

Перед камерой - актер Алексей Чадов и звезда «Реальных пацанов», актер и режиссер Антон Богданов.

- В фильме «Культурная комедия» я на самом деле играю самого себя. Знаю, что это смешная история, написали ее пермские ребята. Снимает Владимир Котт - очень хороший авторитетный режиссер, который создал уже большое количество картин, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Антон.

- Рады, что приехали в Пермь?

- Конечно, всегда классно приезжать на родину. Я долгое время не снимался как актер - и тут вот выпала такая роль. На один всего съемочный день сыграть самого себя в какой-то такой истории, как открытие танка, который в принципе и так уже 77 лет здесь стоит. Такая как бы комедийная ситуация, а я играю Антона Богданова, который играл в фильме «Т-34». Всегда хорошо и удобно работать в моменте, погода радует. Всегда классно сниматься. И снимают знакомые ребята. Как-то все сегодня сложилось лучшим образом.

Алексей Чадов, в свою очередь, отметил, что сценарий напомнил ему классику:

- От первого прочтения у меня сразу всплыл образ Егора Глумова из Островского «На всякого мудреца довольно простоты». В нем молодой человек знает, как добиться успеха, опираясь исключительно на одно правило - нужно говорить то, что хотят услышать, и тогда ты в чиновничьей карьере, в организационной работе можешь добиться успеха. Но при этом ты теряешь все остальное: творческий подход, мышление, фантазию. Мой герой в «Культурной комедии» очень похож на него.

Перед камерой - актер Алексей Чадов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КСТАТИ

Часть фильма уже отсняли в Москве. В дальнейшем запланированы съемки в Пермском театре оперы и балета, во Дворце культуры им. А. П. Чехова, в доме-музее С. П. Дягилева, в домике Пастернака, а также в других знаковых местах Прикамья.

В прокат кинокомпания «Централ Партнершип» планирует выпустить фильм к празднованию 300-летия Перми в 2023 году.

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