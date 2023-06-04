В Перми окончены поиски пропавшего 24-летнего студента

Фото: поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»/"КП"

- Пропавшего в начале мая 24-летнего Александра Вотинова нашли живым. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск».

Напомним, несколько лет назад Александр Вотинов съехал от родителей и поселился в общежитии на улице Веденеева. Предполагалось, что парень связался с дурной компанией, так как почти сразу после переезда забросил учебу в речном училище и стал реже видеться с родителями.

Еще одним тревожным звоночком стало уволненье Александра с официальной работы. В своих редких телефонных разговорах с родными он объяснял увольнение новым, более прибыльным местом, а также уверял близких, что продолжает учебу.

С 10 мая 2023 года Александр перестал выходить на связь с родными, и тогда его мама обратилась за помощью к волонтерам. Выслушав подробности его исчезновения и проверив несколько фактов, поисковики предположили, что Саша мог попасть в работный дом.

Несколько дней волонтеры объезжали адреса, где предположительно мог находиться Александр, обзванивали его друзей и знакомых, но никаких зацепок найти не смогли. Тогда поисковики обратились за помощью к журналистам, и когда новость об исчезновении Саши облетела все пермские паблики, он нашелся.

- К счастью, информация о работном доме не подтвердилась, - рассказывают журналисту «Комсомолки» волонтеры «ПрикамьеПоиск». - Он работает официально, в Перми - об этом он нам рассказал по телефону. Но звонка нам было недостаточно, и мы договорились с ним встретиться, чтобы убедиться, что его не заставляют так говорить. Встретились в центре города, поговорили с ним, с его напарником и с их работодателем и поняли, что действительно все в порядке. Сам Саша с виноватым видом сказал, что не думал, что его ищут. Мы провели с ним воспитательную беседу, так как его мать в буквальном смысле себе не находила места, да и мы полгорода объездили. Надеемся, что впредь Александр пропадать не будет.

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