Пропавший в Перми 24-летний студент мог попасть в рабство

Фото: поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»/"КП"

Почти месяц в Перми ищут 24-летнего Александра Вотинова. С 10 мая молодой человек не выходит на связь с родными. Волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" предполагают, что парень попал в работный дом.

- В 2019 году Александр переехал от родителей в общежитие на улице Веденеева. Скорее всего, там он связался с плохой компанией, так как почти сразу взял академ в речном училище и с тех пор на учебе не появлялся и стал реже общаться с родными, - говорят волонетры поискового отряда "ПрикамьеПоиск".

Два года - с 2021 по 2022 - Александр работал на стройке в Перми. Работа была легальной, и молодой человек вовремя получал заработанные деньги. А в конце 2022 года Саша заявил работодателю, что нашел новое место с более высокой зарплатой и уволился.

Так как по своему характеру Александр человек мягкий и ведомый, волонтеры предполагают, что новым местом "работы" Саши оказался работный дом. В начале мая Александр еще созванивался с мамой, говорил, что у него все хорошо, что он продолжает учиться и параллельно работает. Но волонетры подозревают, что говорил он это не по своему желанию, и тепреь уже почти месяц он не выходит на связь.

- Сейчас розыском Александра мы занимаемся вместе с полицейскими, у нас есть некоторые предположения, где он может быть, будем объезжать адреса, но шансы его найти 50/50, - добавляют волонтеры.

Волонтеры обращаются к друзьями и однокурсникам Александра и всем, кто его видел, с просьбой помочь в поиске. Если вы знаете, где он может находиться, звоните по телефонам: 8-922-345-67-02 или 102.

Ориентировка волонтеров. Фото: поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»

Мы уже не раз писали про работные дома, а также и о том, что, по мнению волонетров, в них могут находиться десятки, а то и сотни пропавших без вести прикамцев. Да, есть относительно нормальные работные дома, где людям платят деньги, их хорошо кормят и предоставляют ночлег. Такие места хороший выход для трудоспособных бездомных людей. Но есть и такие работные дома, где людей фактически используют как рабов.

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