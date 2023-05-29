Фото: Julia Zivert / ВК
Предстоящий День города Пермь встретит масштабными праздничными событиями 11 и 12 июня 2023 года. Среди них особое место займут концерты звезд российской эстрады. Они выступят на нескольких концертных площадках Перми - набережная Камы, городские парки, главная сцена у Театра-Театра.
Стала известна полная афиша концертов со временем и местом выступлений всех звезд эстрады в День города Перми 11 и 12 июня 2023 года. (12+)
Все мероприятия объединит празднование 300-летнего юбилея Перми.
Концерт певицы Zivert ко Дню города Перми 11 июня 2023
Концертная программа с участием певицы Zivert (Москва), посвященная встрече Дня города, состоится в Перми 11 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 18:30 – 23:45.
Концерт ансамбля «Джаз-рандеву» в День города Перми 12 июня 2023
Ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской государственной филармонии (Симферополь) выступит в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 14:00 – 14:30.
Концерт группы «REFLEX» в День города Перми 12 июня 2023
Концерт «Танцующая Пермь» с хэдлайнером праздника группой «Reflex» (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: площадь у ДК «Искра».
Время проведения: 14:00 – 15:00.
Концерт певцов Александра Айвазова и Татьяны Овсиенко в День города Перми 12 июня 2023
Концерт певцов Александра Айвазова (Москва) и Татьяны Овсиенко (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 15:20 – 16:20.
Концерт группы «Невский проспект» в День города Перми 12 июня 2023
Концерт группы «Невский проспект» (Киров) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 16:30 – 17:20.
Концерт певицы Ирины Нельсон и группы «REFLEX» в День города Перми 12 июня 2023
Концерт Ирины Нельсон группы «REFLEX» (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 17:20 – 18:00.
Концерт певца Александра Айвазова в День города Перми 12 июня 2023
Концерт певца Александра Айвазова (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: сад им. Миндовского.
Время проведения: 18:00 – 19:00.
Концерт певицы Татьяны Овсиенко в День города Перми 12 июня 2023
Концерт певцы Татьяны Овсиенко (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: парк «Счастье есть».
Время проведения: 18:10 – 19:00.
Концерт певца Вани Дмитриенко в День города Перми 12 июня 2023
Концерт певца Вани Дмитриенко (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 18:10 – 18:50.
Концерт группы Filatov & Karas в День города Перми 12 июня 2023
Концерт группы Filatov & Karas (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: парковка у ТРЦ «Планета».
Время проведения: 18:50 – 19:40.
Концерт певца Дениса Клявера в День города Перми 12 июня 2023
Концерт певца Дениса Клявера (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 19:00 – 19:50.
Концерт группы Artik&Asti в День города Перми 12 июня 2023
Концерт группы Artik&Asti (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 21:00 – 22:00.
Концерт группы «Иванушки International» в День города Перми 12 июня 2023
Концерт группы «Иванушки International» (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: главная сцена городской эспланады.
Время проведения: 22:00 – 23:00.
Концерт DJ Smash в День города Перми 12 июня 2023
Концерт пермяка Андрея Ширмана (DJ Smash) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)
Место проведения: новый амфитеатр на набережной реки Камы.
Время проведения: 22:30 – 23:30.
DJ BATTLE в День города Перми 12 июня 2023
В День города Перми 12 июня состоится DJ BATTLE с участием популярных ди-джеев России. (12+)
Исполнители: DJ NIKHAR, FRED, KLASSEN, CHERNUKHA, YOUDIN, HYPER, GARAEV, 55Floor, DJ DaGreen, DJ Riga, МC Жан, DJ Goom Gum, Rompaso, Матвей Эмерсон, M.Hastler, Che Rocky, Filatov & Karas, DJ Smash.
Место проведения: новый амфитеатр на набережной реки Камы.
Время проведения: 13:00 – 23:30.
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