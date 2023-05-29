Фото: Julia Zivert / ВК

Предстоящий День города Пермь встретит масштабными праздничными событиями 11 и 12 июня 2023 года. Среди них особое место займут концерты звезд российской эстрады. Они выступят на нескольких концертных площадках Перми - набережная Камы, городские парки, главная сцена у Театра-Театра.

Стала известна полная афиша концертов со временем и местом выступлений всех звезд эстрады в День города Перми 11 и 12 июня 2023 года. (12+)

Все мероприятия объединит празднование 300-летнего юбилея Перми.

Концерт певицы Zivert ко Дню города Перми 11 июня 2023

Концертная программа с участием певицы Zivert (Москва), посвященная встрече Дня города, состоится в Перми 11 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 18:30 – 23:45.

Концерт ансамбля «Джаз-рандеву» в День города Перми 12 июня 2023

Ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской государственной филармонии (Симферополь) выступит в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 14:00 – 14:30.

Концерт группы «REFLEX» в День города Перми 12 июня 2023

Концерт «Танцующая Пермь» с хэдлайнером праздника группой «Reflex» (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: площадь у ДК «Искра».

Время проведения: 14:00 – 15:00.

Концерт певцов Александра Айвазова и Татьяны Овсиенко в День города Перми 12 июня 2023

Концерт певцов Александра Айвазова (Москва) и Татьяны Овсиенко (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 15:20 – 16:20.

Концерт группы «Невский проспект» в День города Перми 12 июня 2023

Концерт группы «Невский проспект» (Киров) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 16:30 – 17:20.

Концерт певицы Ирины Нельсон и группы «REFLEX» в День города Перми 12 июня 2023

Концерт Ирины Нельсон группы «REFLEX» (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 17:20 – 18:00.

Концерт певца Александра Айвазова в День города Перми 12 июня 2023

Концерт певца Александра Айвазова (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: сад им. Миндовского.

Время проведения: 18:00 – 19:00.

Концерт певицы Татьяны Овсиенко в День города Перми 12 июня 2023

Концерт певцы Татьяны Овсиенко (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: парк «Счастье есть».

Время проведения: 18:10 – 19:00.

Концерт певца Вани Дмитриенко в День города Перми 12 июня 2023

Концерт певца Вани Дмитриенко (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 18:10 – 18:50.

Концерт группы Filatov & Karas в День города Перми 12 июня 2023

Концерт группы Filatov & Karas (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: парковка у ТРЦ «Планета».

Время проведения: 18:50 – 19:40.

Концерт певца Дениса Клявера в День города Перми 12 июня 2023

Концерт певца Дениса Клявера (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 19:00 – 19:50.

Концерт группы Artik&Asti в День города Перми 12 июня 2023

Концерт группы Artik&Asti (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 21:00 – 22:00.

Концерт группы «Иванушки International» в День города Перми 12 июня 2023

Концерт группы «Иванушки International» (Москва) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: главная сцена городской эспланады.

Время проведения: 22:00 – 23:00.

Концерт DJ Smash в День города Перми 12 июня 2023

Концерт пермяка Андрея Ширмана (DJ Smash) состоится в День города Перми 12 июня. (12+)

Место проведения: новый амфитеатр на набережной реки Камы.

Время проведения: 22:30 – 23:30.

DJ BATTLE в День города Перми 12 июня 2023

В День города Перми 12 июня состоится DJ BATTLE с участием популярных ди-джеев России. (12+)

Исполнители: DJ NIKHAR, FRED, KLASSEN, CHERNUKHA, YOUDIN, HYPER, GARAEV, 55Floor, DJ DaGreen, DJ Riga, МC Жан, DJ Goom Gum, Rompaso, Матвей Эмерсон, M.Hastler, Che Rocky, Filatov & Karas, DJ Smash.

Место проведения: новый амфитеатр на набережной реки Камы.

Время проведения: 13:00 – 23:30.

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