Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2023 5:25

За интимную переписку со школьницей пермяка приговорили к 5,5 годам колонии

О том, что девочка переписывается со взрослым мужчиной, не знали ни ее папа, ни мама [видео]
Авторы (2):
Лариса Колчанова
Лела Минадзе
Ранее мужчина не был судим

Ранее мужчина не был судим

Фото: Лела Минадзе

Аня (здесь и далее по тексту имена изменены – Ред.) в силу своего возраста многое недопонимала. Юной особе было интересно общаться со взрослым мужчиной, можно сказать, школьница познавала мир. А вот Алексей отчетливо понимал, что отправлял фото своего детородного органа в разнообразных ракурсах девочке несовершеннолетней, за что получил серьезный тюремный срок.

Тихий дядя Леша

Алексей – добрый тихий человек. По специальности – повар кондитер. В профессии Алексей не состоялся и поэтому занимался частной торговлей. На конечной автобусной остановке в Свердловском районе Перми у мужчины своя торговая лавка. На прилавке разнообразные товары - от шерстяных носков до мяса и ягод. Уличный торговец много лет жил спокойной жизнью и ни к кому не приставал, но однажды мимо Леши прошла 14-летняя девочка. Она шла в школу и заговорила с дяденькой. Состоялся безобидный разговор про учебу, а позднее школьница познакомила продавца со своей подружкой Аней. И уже с Аней Алексей стал переписываться в социальной сети «ВКонтакте».

«А ты хочешь увидеть?»

Однажды дядя Леша написал Анне: «А ты хочешь увидеть ….?». Девочка почему-то сразу же согласилась посмотреть. Ну и Леша начал старательно слать несовершеннолетней особе фото своего обнаженного детородного органа. В переписке школьница сказала взрослому другу, что ей 14 лет. Но это не остановило Алексея. Взамен мужчина просил, чтобы девочка выслала ему свое фото. И один раз Аня отправила фотографию.

- Теперь с тебя фото.

- Я уже спать.

- Хотя бы просто груди.

- Я уже спать, завтра рано вставать.

- Дак просто сфоткай.

- А то мама сказала, если я спать не лягу, она заберет телефон.

Уголовного дела могло и не быть

О том, что Аня переписывается со взрослым мужчиной с остановки, не знали ни мама, ни папа девочки. Отец Анны дальнобойщик, его подолгу не бывает дома. Откровенные фотографии в телефоне увидел папа другой девочки, той самой подружки Натальи. Мужчина – отец – одиночка, служит в полиции. И при всей своей занятости проверяет, с кем переписывается его дочь, и чем ребенок интересуется! Оказывается, Аня делала скрины фотографий и делилась ими с подружкой Наташей. Так, детородный орган Алексея стал доступным для глаз многих людей, и детских, и взрослых. Папа забил тревогу. В итоге Следственный комитет Свердловского района Перми возбудил уголовное дело.

От игривой переписки до серьезной статьи

Действия по фотографированию и отправке посредством соцсети фотоизображения 14 – летней девочке вылились для мужчины в особо тяжкое преступление. А именно в статью 132 часть 3 пункт «а» УК РФ – «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней». Наказание от восьми до пятнадцати лет. Также фото детородного органа были признаны порнографическим материалом. И еще Алексей попал под статью 242 УК РФ – «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Пять дней переписки - пять с половиной лет колонии

Алексею на момент слушания дела в суде исполнилось 38 лет. Ранее мужчина не был судим, характеризовался положительно. Его любит сожительница. Женщина шлет письма арестанту с сердечками и даже ходила на свидания в следственный изолятор. Мужчина вину признал частично. Утверждает, что совершал развратные действия. А это статья другая, менее тяжкая, с наказанием до трех лет. В практике Леши не было таких заигрываний с девочками. Мол, во всем виновато алкогольное опьянение.

Суд Свердловского района города Перми приговорил дистанционного насильника к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Екатерина Крупенина

Следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Екатерина Крупенина

Фото: Лела Минадзе

- Девочки общались, они – подружки. Они обменивались какими-то новыми впечатлениями, новыми знакомствами, в том числе скринили свою переписку. А также общались во время школьных занятий, во внеурочное время. Однокласснице было достоверно известно про взаимоотношения ее несовершеннолетней подружки со взрослым мужчиной. Впоследствии об этом стало известно и отцу одноклассницы – девочки, - рассказывает следователь по особо важным делам по Свердловскому району Екатерина Крупенина. - Хочется предостеречь родителей несовершеннолетних школьников. Проверяйте социальные сети своих детей, мессенджеры. Смотрите, с кем переписывается ваш несовершеннолетний ребенок.

Крупенина добавляет, что сам факт изготовления и направления фотоизображения в обнаженном виде, как со стороны потерпевшей, так и со стороны обвиняемого, является преступлением, независимо от того, что совершено посредством социальных сетей.

- Понимают ли мужчины, что, посылая фотографию своего детородного органа ребенку, это является преступлением? – спрашиваем мы у следователя.

- Зачастую мужчины, которые переписываются с несовершеннолетними девочками, не понимают того, что они совершают преступления, склоняя девочек к изготовлению и отправке им фотоизображения в обнаженном виде, а также, когда они перенаправляют фотоизображение своего полового органа несовершеннолетним девочкам, - объясняет Крупенина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ради любви к 22-летней девушке житель Кунгура нарушил Конституцию

На назадачливого романтика завели уголовное дело (Подробнее...)

О РАЗНОМ