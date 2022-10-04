Ради любви к 22-летней девушке житель Кунгура нарушил Конституцию

Влюбленный мужчина решил показать даме сердца Пермь. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Бдительные граждане в дачном кооперативе в июле прошлого года забили тревогу! Три дня в двухэтажном доме их соседа жила парочка: мужчина и девушка. Влюбленные наслаждались жизнью на природе, каждый вечер топили баню, веселились, собирали ягоды на грядках. А еще, как выяснилось позднее, съели все продовольственные запасы в холодильнике, выпили водку.

Соседи позвонили собственнику дома и узнали, что мужчина никого к себе на дачу не приглашал, это вовсе не родня. Хозяин срочно выехал разобраться с самозванцами! И что же он увидел у своего дома? Мужчину в халате тестя. Незнакомец держал в руках чашку с чаем, а когда увидел грозного мужика, бросил чай и убежал. Так и сидела влюбленная парочка, закрывшись от страха в доме, пока не приехали в садовое некоммерческое товарищество на «Кислотных дачах» сотрудники полиции.

В отделе 39 – летний «жених» рассказал, что обман этот весь ради любви к 22- летней девушке. Оба они приехали из Кунгура. Влюбленный мужчина решил показать даме сердца Пермь. В тот вечер они гуляли в Орджоникидзевском районе, пошел дождь, девушка замерзла. А рядом дачи и дом с мансардой без забора. Он выбил дверь и предложил любимой там пожить. Якобы хозяин дачи, его друг, разрешил.

Так и наслаждались жизнью за чужой счет. Когда все съели и выпили, мужчина пошел продавать чужой электроинструмент.

В уголовном деле по краже правоохранители уже пришли к завершающей стадии. Но в ходе следствия выделили в отдельное производство расследование еще по одной статье уголовного кодекса, а в этом разбирался уже Следственный комитет.

Александра Юрьева (следователь СО по Орджоникидзевскому району г.Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Статья 139 УК РФ – «незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». В данном случае обвиняемый нарушил Конституционное право на неприкосновенность жилища».

А ведь жулик – не злодей конченный, больше неудачник. По малолетке оступился, отбыл срок. Потом учился в колледже на геолога. Работал на севере. Однажды пропустил отметку по административному надзору, и ему запретили выехать в Уренгой, геолог потерял работу. Дважды женился, воспитывал чужого ребенка. Но опять не повезло, развелся. И вот встретил девушку из Кунгура, влюбился, потерял голову, хотел шикануть, удивить, покорить. Да, только молодая особа, как только узнала про обман с дачей, от «жениха» сбежала.

Суд Орджоникидзевского района Перми приговорил влюбленного жулика по совокупности преступлений за кражу и незаконное проникновение в жилище к реальному сроку наказания – 2 года один месяц в колонии строгого режима.

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