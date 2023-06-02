За интимную переписку со школьницей пермяка приговорили к 5,5 годам колонии

Аня (здесь и далее по тексту имена изменены – Ред.) в силу своего возраста многое недопонимала. Юной особе было интересно общаться с взрослым мужчиной, можно сказать, школьница познавала мир. А вот Алексей отчетливо понимал, что отправлял фото своего детородного органа в разнообразных ракурсах девочке несовершеннолетней, за что получил серьезный тюремный срок.

Тихий дядя Леша

Алексей – добрый тихий человек. По специальности – повар кондитер. В профессии Алексей не состоялся и поэтому занимался частной торговлей. На конечной автобусной остановке в Свердловском районе Перми у мужчины своя торговая лавка. На прилавке разнообразные товары - от шерстяных носков до мяса и ягод. Уличный торговец много лет жил спокойной жизнью и ни к кому не приставал, но однажды мимо Леши прошла 14-летняя девочка. Она шла в школу и заговорила с дяденькой. Состоялся безобидный разговор про учебу, а позднее школьница познакомила продавца со своей подружкой Аней. И уже с Аней Алексей стал переписываться в социальной сети в «Контакте».

«А ты хочешь увидеть?»

Однажды дядя Леша написал Анне: «А ты хочешь увидеть ….?». Девочка почему-то сразу же согласилась посмотреть. Ну и Леша начал старательно слать несовершеннолетней особе фото своего обнаженного детородного органа. В переписке школьница сказала взрослому другу, что ей 14 лет. Но это не остановило Алексея. Взамен мужчина просил, чтобы девочка выслала ему свое фото. И один раз Аня отправила фотографию.

- Теперь с тебя фото.

- Я уже спать.

- Хотя бы просто груди.

- Я уже спать, завтра рано вставать.

- Дак просто сфоткай.

- А то мама сказала, если я спать не лягу, она заберет телефон.

Уголовного дела могло и не быть

О том, что Аня переписывается со взрослым мужчиной с остановки не знала ни мама, ни папа девочки. Отец Анны дальнобойщик, его подолгу не бывает дома. Откровенные фотографии в телефоне увидел папа другой девочки, той самой подружки Натальи. Мужчина – отец – одиночка, служит в полиции. И при всей своей занятости проверяет, с кем переписывается его дочь, и чем ребенок интересуется! Оказывается, Аня делала скрины фотографий и делилась ими с подружкой Наташей. Так, детородный орган Алексея стал доступным для глаз многих людей, и детских, и взрослых. Папа забил тревогу. В итоге Следственный комитет Свердловского района Перми возбудил уголовное дело.

От игривой переписки до серьезной статьи

Действия по фотографированию и отправке посредством соцсети фотоизображения 14 – летней девочке вылились для мужчины в особо тяжкое преступление. А именно в статью 132 часть 3 пункт «а» УК РФ – «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней». Наказание от восьми до пятнадцати лет. Также фото детородного органа были признаны порнографическим материалом. И еще влип Леха под статью 242 УК РФ – «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Пять дней переписки - пять с половиной лет колонии

Алексею на момент слушания дела в суде исполнилось 38 лет. Ранее мужчина не был судим, характеризовался положительно. Его любит сожительница. Женщина шлет письма арестанту с сердечками и даже ходила на свидания в следственный изолятор. Мужчина вину признал частично. Утверждает, что совершал развратные действия. А это статья другая, менее тяжкая, с наказанием до трех лет. В практике Леши не было таких заигрываний с девочками. Мол, во всем виновато алкогольное опьянение.

Суд Свердловского района города Перми приговорил дистанционного насильника к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

- Девочки общались, они – подружки. Они обменивались какими-то новыми впечатлениями, новыми знакомствами, в том числе скринили свою переписку. А также общались во время школьных занятий, во внеурочное время. Однокласснице было достоверно известно про взаимоотношения ее несовершеннолетней подружки со взрослым мужчиной. Впоследствии об этом стало известно и отцу одноклассницы – девочки, - рассказывает следователь по особо важным делам по Свердловскому району Екатерина Крупенина. - Хочется предостеречь родителей несовершеннолетних школьников. Проверяйте социальные сети своих детей, мессенджеры. Смотрите, с кем переписывается ваш несовершеннолетний ребенок.

Крупенина добавляет, что сам факт изготовления и направления фотоизображения в обнаженном виде, как со стороны потерпевшей, так и со стороны обвиняемого, является преступлением, независимо от того, что совершено посредством социальных сетей.

- Понимают ли мужчины, что, посылая фотографию своего детородного органа ребенку, это является преступлением? – спрашиваем мы у следователя.

- Зачастую мужчины, которые переписываются с несовершеннолетними девочками, не понимают того, что они совершают преступления, склоняя девочек к изготовлению и отправке им фотоизображения в обнаженном виде, а также, когда они перенаправляют фотоизображение своего полового органа несовершеннолетним девочкам, - объясняет Крупенина.

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