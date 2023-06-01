В Прикамье будут судить пермячку, которая заказала убить свою подругу и ее 5-летнюю дочурку

Жительницу Башкирии и ее 5-летнюю дочь заказала подруга из Перми. Фото: соцсети.

В августе прошлого года в Перми пропала 45-летняя жительница Башкирии с пятилетней дочкой. Она приехала в наш город из соседнего региона и перестала выходить на связь.

Ее пермская 49-летняя подруга заявила, что Таисия с ребенком жила у нее, но ночью ушла в неизвестном направлении. Однако в полиции усомнились в ее словах. Позже подругу пропавшей заподозрили в том, что она причастна к убийству своей приятельницы и ее дочурки.

Затем в МВД Пермского края сообщили, что подруга тщательно спланировала убийство Таисии Носовой и ее дочери. Она заранее сняла гостевой дом в поселке Ласьва, и ее знакомый совершил жестокую расправу.

Вскоре сотрудники полиции вместе со следователями нашли место, где спрятали трупы Таисии Носовой и ее дочери – тела закопали в лесном массиве.

И вот в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что в Первом отделе по расследованию особо важных дел завершили расследование двух уголовных дел. Следователи рассказали, как действовала организаторша убийства.

- За материальное вознаграждение она подыскала местного жителя, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Затем, действуя по заранее разработанному плану, под предлогом совместного отдыха на своем автомобиле привезла знакомую и ее малолетнюю дочь в арендованный дом в Краснокамском городском округе.

В ночь на 18 августа прошлого года наемный убийца нанес жертве множественные ранения ножом, от которых та скончалась на месте. После этого он задушил ее маленькую дочь, чтобы та ничего никому не рассказала.

Тела убитых вывезли в лес и закопали в вырытой заблаговременно яме.

Одно из уголовных дел - в отношении наемного убийцы, 40-летнего ранее судимого жителя Перми - передано в суд.

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