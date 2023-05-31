Три шестиклассницы из Пермского края спасли выпавших из окна малышей

Полина Рауш, Злата Скорнякова и Анна Воскресенская не прошли мимо беды, в которую могли попасть малыши. Фото: личный архив.

- Мы даже испугаться не успели, как все произошло, - говорят три шестиклассницы из города Александровска Пермского края. Девочки спасли двух малышей, которые остались без присмотра взрослых и чуть не выпали из окна.

ЧП произошло прошлой осенью. Подруги Полина Рауш, Злата Скорнякова и Анна Воскресенская гуляли по родному городу и увидели, что в одной из пятиэтажек окна квартиры на первом этаже открыты настежь. А в проеме - двое любопытных малышей. На вид им было не больше двух лет.

Пока взрослых не было рядом, дети забрались на подоконник и в любую секунду готовы были сорваться вниз. А там – бетонное покрытие. При падении с высоты двух метров трагедии точно было бы не избежать.

- Мы очень испугались и побежали к мальчикам, - рассказывают подруги. – Родителей рядом не было. Дети были одеты в уличную одежду, видимо, дома у них было очень холодно.

Пока школьницы думали, что делать, один из малышей уже присел на подоконник, свесил ножки вниз и приготовился прыгать. Медлить было нельзя, девочки бросились к окну и успели подхватить одного, а потом и второго мальчика.

Практически сразу стало ясно, что из закрытой квартиры мальчуганы планировали уйти на детскую площадку - погулять. Они начали вырваться из рук своих спасительниц и кричать, показывая на песочницу и качельки.

Но 12-летние школьницы и здесь не растерялись. На помощь им пришла одна из женщин, что живет по соседству с малышами. Она вызвала полицию, а за мальчиками вскоре пришел их дядя. На нерадивую мать потом составили протокол об административном правонарушении за оставление детей в опасности.

- Благодаря смелости и решительности девочек трагедии удалось избежать, - рассказали о поступке школьниц специалисты комиссии по делам несовершеннолетних Александровска в своей группе ВК. - Мы благодарим маленьких героинь и выражаем им признательность. Это поступок, который заслуживает награды.

31 мая девочкам, спасшим малышей, вручили знак «Горячее сердце». Всероссийская инициатива «Горячее сердце» отмечает тех, кто проявил неравнодушие, совершил героический поступок или преодолел трудную жизненную ситуацию. В списке номинантов со всей России - 10 ребят из Пермского края. Среди них три шестиклассницы из города Александровска.

Девочки-герои из Александровска на награждении. Фото: личный архив.

- В Пермском крае живут дети – герои, которые проявляют мужество и приходят на помощь, - выступил на заседании Правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин. - И мы хотим наградить их знаком отличия «Горячее сердце». Знайте, весь Пермский край гордится вами!

А в качестве подарка девочкам вручили путевку на тематическую смену во Всероссийский детский центр «Орленок». Они отправятся туда уже в августе.

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