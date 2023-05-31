Сергей Жигунов представит в Перми сериал «Нахимовцы», а Илья Учитель - кинофильм «Летучий корабль»

Герои "Летучего корабля" будут уже не мультяшными персонажами, а людьми Фото: кадр из фильма

Помните замечательный мультфильм «Летучий корабль», в котором Водяной пел песенку про «жизнь-жестянку»? Скоро мультяшные персонажи предстанут перед зрителями «в человеческом виде». Режиссер Илья Учитель экранизирует этот мультфильм. А первым его зрителями станут участники фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», который откроется 1 июня в Перми.

4 июня в рамках специальной программы «Почти готово» пермяки увидят рабочие материалы экранизации «Летучего корабля». А еще состоится презентация других новинок – фильмов, сериалов и мультфильмов.

Продюсер Сергей Жигунов представит приключенческий сериал «Нахимовцы». Будет показана снимавшаяся в Прикамье сказка «По щучьему велению» с Никитой Кологривым в главной роли. Он же снимался в картине про крошечного медвежонка «Я-Медведь».

- Будут показаны эпизоды музыкального фильма режиссера и композитора Анджея Петраса «Огниво против Волшебной Скважины» по мотивам сказки Андерсена, а также авторская сказка-притча Антона Адасинского «Билет на Божественную комедию», - рассказали организаторы фестиваля.

Молодежный сериал «Загадай любовь» о первой любви старшеклассников выйдет на Okko в этом году. Но первые материалы можно будет эксклюзивно увидеть на фестивале «Медвежонок» уже 4 июня.

Пермский продюсерский центр «Капризка» представит мультфильм «Большой поход».

Посетить программу «Почти готово» пермяки могут по предварительной регистрации.

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