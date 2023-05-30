Фото: Алексей БУЛАТОВ

13-летняя девочка, которую нашли погибшей под Краснокамском, запуталась в качелях и умерла. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказала ее мама.

Напомним, школьница пропала 28 мая. Вечером она вышла из дома в селе Стряпунята под Краснокамском и исчезла. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам и полицейским, но, к несчастью, на следующий день ее нашли погибшей.

- Она хотела покачаться на качелях, у нее соскользнула ножка, и она запуталась шеей в веревке, рядом никого не было, кто бы мог ей помочь, - не скрывая слез говорит мама погибшей.

Качели, на которых погибла девочка, находятся неподалеку от дома, и сделаны из обычной доски, закрепленной с обеих сторон веревкой. Дощечка стоит достаточно высоко от земли, поэтому дети залазят на нее по лесенке.

Мама погибшей девочки добавила, что похоронит ее в родных Стряпунятах.

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