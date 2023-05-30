Пермячка 16 лет искала сестру, а обрела ее на Пасху

И Любовь (слева), и Надежда долгое время искали друг друга. Женщинам помогли упорство и неравнодушные пользователи соцсетей. Фото: личный архив.

- Утром на Пасху моя семья ест куличи и крашенки, а я реву и объяснить ничего не могу, - вспоминает пермячка Любовь Крохалева, месяц назад она нашла сестру, которую искала долгих 16 лет!

«Надежда и Любовь есть, а Веры нет»

Сама Любовь живет в селе Советная в Суксунском районе Пермского края. О том, что у нее есть старшая сводная сестра, Люба знала с самого детства. Ее папа Борис Евгеньевич любил повторять: «Надежда у меня есть, Любовь тоже, только вот Веры нет».

Первая дочь Надя родилась у Бориса Евгеньевича в первом браке. Он жил тогда в городе Омутнинске.

- Сначала с первой женой у них все было хорошо: жили они дружно, родилась дочка Надя, но потом папа начал выпивать, и попал в тюрьму, - рассказывает про своего отца Любовь Крохалева. – Жена решила, что такого добра ей не надо, и они развелись. Наде в ту пору было лет пять – шесть.

Отбывать наказание Бориса Евгеньевича отправили в Пермский край. В этих краях и познакомился со своей будущей второй женой. Расписались, родилась дочка Люба.

На этом фото мама пермячки Любови Крохалевой в молодости. Фото: личный архив.

- Жили мы тяжело, папа не мог найти работу, стоял на бирже и снова начал выпивать, - вспоминает Любовь. - В итоге снова оказался в колонии, а мама поднимала меня одна. Она старалась, конечно: в доме было чисто, еда сготовлена. А я, чтобы помочь ей, с детства начала работать: кому огород пропалывала, кому урожай собирала, ковры стирала. За грибами-ягодами в лес ходила, за любые шабашки бралась. А самым ярким воспоминанием детства стала моя поездка с классом в цирк. На эту поездку я потратила часть лично заработанных денег.

Сестру не видела ни разу

Однажды, когда Люба была маленькой, в их поселок приехала первая жена Бориса Евгеньевича.

- Она гостила у знакомых, и я очень надеялась, что вместе с ней будет и Надя, - рассказывает Любовь. - Но увидеться нам так и не довелось. Надя в тот момент уже была взрослая, работала и не смогла поехать с мамой.

Когда Любе исполнилось 17, отца не стало, а через пять лет ушла и ее мать.

- Она на руках у меня умирала, было очень тяжело, – говорит пермячка. – Я к тому времени вышла замуж, у меня родились двое деток-погодок. Несмотря на то, что у меня была своя семья, после ухода мамы я остро почувствовала себя сиротой. Чтобы избавиться от одиночества, решила найти Надю.

Родители Любови: Борис Евгеньевич и Татьяна Ивановна. Фото: личный архив.

В то время как раз появились «аська», соцсети… Любовь, зная фамилию-имя-отчество сводной сестры и дату ее рождения, начала оставлять запросы в различных группах. И так на протяжении 16 лет!

- Вечером положу деток спать и в соцсети - смотреть, откликнулся ли кто-то на мой пост, - рассказывает женщина. – Но кроме лайков и пожеланий скорей найти сестру – больше ничего.

Этой весной пермячка вновь разместила информацию о розыске Надежды в одной из групп по поиску людей. И каково было ее удивление, когда за три дня до Пасхи неизвестный человек отправил ей ссылку на страницу какой-то женщины в «Одноклассниках».

«Это настоящее чудо!»

- Я написала ей: «Вашего отца зовут Борис?», но ответа не дождалась, тогда на Пасху отправила ей поздравительную открытку, и получила положительный ответ, - чуть не плачет женщина. – Мы начали переписываться, оказалось, это действительно моя сестра Надя! Пока общались, выяснили, что у нас очень много общего: мы обе - повара, любим серебро и прекрасно поем! Она тоже долгие годы разыскивала меня, но она была зарегистрирована только в «Одноклассниках», а я только во «ВКонтакте». И мы очень благодарны судьбе и тому человеку, который свел нас накануне Пасхи! Это настоящее чудо! Теперь у меня есть моя кровиночка, моя сестренка, у которой я могу спросить совет и просто поговорить. Она мне как мама! Мне на душе гораздо спокойнее стало. Пусть папа видит, что мы нашли друг друга.

В ближайшее время Любовь планирует полететь к Надежде в гости, чтобы успеть наговориться за все то долгое время, что они были разлучены.

ВАЖНО

Любовь Коновалова не оставляет надежд разыскать и своего старшего сводного брата по маме. Женщину лишили в отношении сына родительских прав. Экс-супруг Татьяны сам воспитывал сына и не хотел, чтобы мать виделась с ребенком.

Мужчину зовут Коновалов Дмитрий Олегович. И если он остался жить у отца, то может сейчас проживать в городе Тихвин Ленинградской области. Если у родни мамы - Коноваловой Татьяны Ивановны (в девичестве Чистяковой), то в поселке Торфболото Ульяновской области.

Если среди читателей КП есть человек, который знает этого мужчину, свяжитесь с «КП» в соцсетях, контакты Любови Коноваловой есть в редакции.

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