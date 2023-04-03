Пермячка нашла сестру, с которой 50 лет назад ее разлучили в детском доме

Марина Булина разыскала свою родную сестру, с которой ее разлучили 50 лет назад. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Двух родных сестер из Перми жизнь разлучила в далеком 1973 году. Органы опеки забрали двухлетнюю Марину и 7-летнюю Галю у пьющей матери и поместили в детский дом. За старшей дочерью потом вернулся отец, а младшую забрала бездетная пара. И только спустя 50 лет уже выросшие девочки снова встретились и узнали друг о друге.

«Ты подозревала, что неродная?»

- События из детства мне пришлось восстанавливать по крупицам, - рассказывает Марина Булина, сейчас ей 53 года. – С кровными родителями и старшей сестрой мы жили в поселке Железнодорожный в Перми. Мама родила Галю в 16 лет, меня - в 20. Она вела не очень хороший образ жизни. И однажды, когда ее не было дома, нас с сестрой забрали в детский дом.

Всего этого Марина, которая тогда была совсем крохой, конечно, не помнит. О том, что ее воспитали приемные родители, она узнала лишь в прошлом году – от подруги детства Светы. Та несколько раз намекала на какой-то секрет. А потом не выдержала.

- Ты ведь подозревала, что неродная у родителей? Твои папа и мама тебя удочерили совсем маленькой.

- Откуда ты знаешь? – ахнула Марина.

Когда выросла, Марина начала сомневаться, что она - родная для своих мамы и папы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мама рассказала, она в те годы работала врачом. Однажды мы с ней по телевизору посмотрели передачу про усыновленных детей. Я была под сильным впечатлением, а мама сказала, что среди моих подружек тоже есть такая девочка. И эта девочка – ты, Марина.

«Почему у мамы нет живота?»

Для женщины эта информация не стала шоком. Она всегда любила вырастивших ее маму и папу, те заботились о ней, баловали, покупали хорошие игрушки, возили в отпуска. Но говорит: в душе она ощущала, что все не так просто.

- Когда я уже была взрослая, мне начал сниться один и тот же сон: мрачное серое здание, внутри которого много детей, и женщина раздает яблоки из какого-то тазика, - вспоминает она. - После разговора с подругой поняла, что это был тот детский дом, в который меня отдали в детстве.

Со своими родителями Марина часто путешествовала. Фото: семейный архив.

Еще одно сомнение вызывал тот факт, что в семейном альбоме детские карточки Марины есть только лет с трех-четырех.

- Твои маленькие фотографии были у бабушки, когда она умерла – они пропали, - объяснила мама.

- Это успокоило меня, но однажды я наткнулась на еще одну несостыковку. Я уже сама была мамой и увидела старую фотографию, на которой моя мама загорает со своей сестрой, а рядом сидит мой маленький двоюродный братишка. У нас с ним восемь месяцев разницы, и мама в этот момент должна была быть глубоко беременна, а она - стройная и лежит на пляже, на животе.

Узнав об усыновлении, пермячка позвонила 83-летней маме и предложила поговорить. Та, похоже, сразу догадалась, что волнует дочь и через пару дней приехала в гости.

- Мы сели. Мама взяла мои руки в свои и спрашивает: «В обморок не упадешь?» Нет, говорю, не упаду. Рассказывай.

- Ты же знаешь, у меня всегда были проблемы по здоровью: мы не могли иметь детей и вот решили удочерить тебя. Я сначала думала, что папа сына хочет, а он сказал: «Давай девочку возьмем!»

Приемный папа часто баловал дочь. Фото: семейный архив.

Отдал ребенка за водку и колбасу

Папа был занят на службе, поэтому в детский дом поехали мама с бабушкой.

- Мы сидели в кабинете заведующей, и нам привели девочку, - окунулась в события 50-летней давности мама Марины. - Возрастом она была чуть постарше, чем ты. Я приобняла ее, но ничего не почувствовала.

Когда девочку увели, заведующая предложила женщинам посидеть в холле и подождать, пока она подготовит документы на отказ. Вскоре открылась соседняя дверь, и оттуда вышла нянечка с посудой. За руку она вела девочку и отчитывала ее: «Ну сколько можно капризничать?»

- Мы все равно документы ждем, давайте с ней посидим, - предложили мы. – Я взяла тебя на руки, а ты смотришь на меня и начинаешь своей ручкой мне щеку трогать. Я спросила, как тебя зовут, ты ответила «Маниня». Меня так тронуло это, что мы с бабушкой переглянулись и пошли к заведующей – узнавать, можно ли удочерить тебя.

Оказалось, что родной отец девочки родительских прав не лишен. Но можно было попробовать подписать отказ. В детском доме дали адрес, подписывать документы бабушка поехала одна. Взяла с собой две бутылки водки и вареную колбасу. Двери ей открыл мужчина. На заднем плане в квартире ходила беременная женщина, на диване сидел мальчик лет семи.

- Я к вам приехала по необычному вопросу: мы хотим удочерить вашу девочку, - немного замялась визитерша.

На этом старом фото запечатлен кровный отец Марины и Галины. Фото: семейный архив.

- Маринку что ли? – удивился мужчина.

- Да, Марину.

- Ну, забирайте, если хотите. Давайте сюда водку, я подпишу все документы, - быстро согласился биологический отец Марины.

- Так ты оказалась в нашей семье, а мы стали твоими мамой и папой, - закончила свою историю женщина. - Будешь искать кровных родственников?

«Спасибо, что нашла меня, Мариночка!»

Родителей Марина искать не стала, но узнать, если ли у нее кровные братья или сестры, очень хотела. Но все документы на усыновление после смерти бабушки оказались безвозвратно утеряны. И кроме фамилии биологических родителей - Светлаковы, которую с трудом вспомнила мама, больше ничего не было.

Пермячка нашла группу по поиску людей в Пермском крае и отправила туда свою историю. Вскоре с ней связался волонтер и попросил свидетельство о рождении и фотографии, где она маленькая – составить заявку на поиск.

- А вскоре ко мне приехала съемочная группа с федерального канала, - удивляется женщина. - У меня взяли образцы ДНК и позвали на передачу. Как они обнаружили Галю – ума не приложу. Не исключаю, что обратились в детский дом, а потом нашли ее с помощью соцсетей, хотя сестра много лет назад уехала из Перми.

Сестры встретились в телестудии и, когда ДНК совпало, не сдерживали эмоций.

Галина (на фото слева) и Марина (справа) на программе ДНК. Фото: скрин программы ДНК на телеканале НТВ.

«Я тебя нашла!», «Ты моя!», «Спасибо, что ты нашла меня, Мариночка», «Теперь мы вместе будем», «Главное, что мы нашлись», «Мы самые счастливые», - плакали и обнимались женщины.

- Папа вскоре вернулся в детский дом и забрал меня, - вытирала слезы Галина. - Мы жили хорошо. Мачеху я называла мамой, она никогда не кричала на меня и очень любила. Вторую жену папа взял с двумя сыновьями, потом у них родился еще сын – наш с тобой младший брат по папе. Но разделения в семье на «своих» и «чужих» не было. Мамы сейчас нет, и мне ее очень не хватает. Папы тоже не стало уже лет 20 назад.

Отец со второй женой и детьми жил в том же самом доме, что и биологическая мать Марины и Гали.

- Правда, в другом подъезде, но я с ней не встречалась и даже не знала, как она живет, - объясняла Галя. – А когда я подросла, отец начал переживать, чтобы та семья мне чего плохого не сказала. В 15 лет меня отправили к дальним родственникам в Подмосковье. Там я выучилась, да так и осталась. Вышла замуж, родила троих детей и сейчас у меня трое внуков, а работаю я в детской больнице.

«Пусть папа хоть с неба увидит, что мы родные»

Оказалось, у разлученных сестер много общего: похожий характер, любовь к определенным продуктам, у обеих огороды. И даже детей по трое!

- Пока я не нашла Галю, все время думала, почему у меня в душе какое-то одиночество? – признается Марина. – Все в жизни идет прекрасно, но, когда я узнала, что у меня в этом мире есть родные по крови люди, пазл сложился! Вот чего мне, оказывается, не хватало!

Разыскала Марина в соцсетях и младшего сводного брата Сергея. Он живет недалеко от Перми, женат, тоже трое детей, двое внуков.

- Мне очень хочется, чтобы мы с Галей и Сергеем собрались вместе с детьми и внуками, обнялись, познакомились поближе, поговорили и съездили на могилку к папе. Пусть он хоть с неба увидит, что мы нашлись, что мы вместе, и что мы все-таки родные. Нашей биологической матери не стало лет 10 назад, и где она похоронена, никто не знает. Но и к ней я пришла бы на могилу, как минимум - сказать спасибо, что она дала мне жизнь. У меня все сложилось хорошо, а после того, как я нашла брата и сестру, будет еще лучше!

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