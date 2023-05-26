Иванушки International выступят на эспланаде Фото: Мария ЛЕНЦ

- В этом году Пермь отмечает 300-летие, поэтому празднование Дня города должно стать особенным и запоминающимся событием для каждого пермяка, независимо от района проживания, - рассказал начальник городского департамента культуры и молодежной политики Василий Головин. - Городские власти разработали программу мероприятий таким образом, чтобы празднование охватило весь город. Акцент сделан на разнообразную и качественную программу в каждом районе. 11 и 12 июня более 15 площадок будут работать во всех районах Перми. Мы выбрали наиболее популярные и удобные для жителей территории – парки, площади возле Дворцов культуры. Здесь пройдут спектакли, концертные программы, в том числе и с участием приглашенных «звезд» всероссийского масштаба. Таким образом, каждый сможет выбрать формат празднования себе по душе.

«Встреча дня города Перми»

Уже по традиции празднование начнется накануне – вечером 11 июня. Но в этом году «Встреча дня города Перми» пройдет не в сквере Татищева на Разгуляе, а на эспланаде – на площади перед Театром-Театром, чтобы в них смогли принять участие все желающие.

В 19:00 на сцене, установленной у театра, начнется концертная программа от организаторов «Строгановской премии». В 22:40 артистов на сцене сменит популярная певица Zivert. Затем, в 23:45, Глава Перми Алексей Дёмкин вручит памятные медали и сувенирные банкноты, специально выпущенные к юбилею города, пермякам, активно участвующим в продвижении города на всероссийском и международном уровнях.

За несколько минут до полуночи начнется видеотрансляция из сквера Татищева, где установлены часы обратного отсчета времени до юбилея. Участники встречи Дня города вместе отсчитают секунды до наступления 300-летия Перми.

Работа транспорта будет продлена до 00:20, с полуночи проезд будет бесплатным.

Борец с «Тиграми» и пермский наместник

Первым юбилейным мероприятием станет закладка памятных плит на Аллее Доблести и Славы. Церемония начнется 12 июня в 11:30. Всего в юбилейный год будут заложены семь звезд.

На Аллее Славы появятся звезды с именами Евгения Кашкина - первого пермского наместника, генерал-губернатора Пермского и Тобольского, Александра Букирева - ректора Пермского государственного университета, разработчика методов борьбы с танком «Тигр II», Геннадия Игумнова - первого губернатора Пермской области и Давида Гальперина - разработчика зарядов к «Катюшам».

На Исторической алее установят плиты в честь 100-летия открытия Дома работников просвещения и 190-летия открытия Александровской больницы, ныне Пермской краевой больницы. На Аллее Труда появится плита в честь 125-летия создания губернской бактериологической лаборатории.

Концерт с полудня до полуночи

На главной сцене перед Пермским академическим Театром-Театром весь день будет идти большой праздничный концерт. Он начнется в 12:00 с тематической программы «Будущее Перми», в которой примут участие лучшие детские коллективы города: «Отражение», «Непоседы», «Акварели», «Киндер-сюрприз», «Антарес», музыкальный театр «Орфей», Школа танца Юлии Трестер.

В 13:00 на сцену выйдут творческие коллективы и исполнители города, состоится итоговое мероприятие «Фестиваля пермского искусства» – большой хоровой концерт с участием более 400 солистов различных хоров. Специальный гость - ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской государственной филармонии из Симферополя.

С 15:20 начнется концерт звезд российской эстрады: Александра Айвазова, Татьяны Овсиенко, Ирины Нельсон, Вани Дмитриенко, Дениса Клявера, групп «Невский проспект» и «REFLEX».

В 20:00 театрализованное действие «Реальная Пермь!» покажет исторические вехи и грани развития города.

С 21:00 до 23:00 праздник продолжится выступлениями групп «Artik&Asti» и «Иванушки International». Каждая из них даст часовой концерт.

Для детей и молодежи

В это же время по соседству, в 66-м квартале эспланады, будут работать интерактивные площадки. С 12:00 сюда можно прийти с детьми, чтобы посмотреть показательные выступления спортсменов, мастер-классы от ремесленников. На сцене в концертной программе выступят театр танца «Грани», ансамбль баянистов детской школы искусств им. Д.Б.Кабалевского, шоу-группа «Киндер сюрприз», творческие коллективы пермских Дворцов культуры.

Для ребят постарше состоится молодежный фестиваль «Периметр», на котором выступят представители популярных молодежных уличных субкультур.

Ди-джеи на набережной

Главная набережная Камы, полностью обновленная к 300-летию Перми, превратится в одну большую дискотеку. С 13:00 здесь будет проходить фестиваль ди-джеев. На малой сцене выступят начинающие ди-джеи, прошедшие предварительное прослушивание.

А в новом амфитеатре до 23:30 пройдут выступления именитых ди-джеев, получивших признание не только в России, но и за рубежом. В программе примут участие более 20 исполнителей из разных городов России. Среди них - Goom Gum, Rompaso, Riga и MC Жан, Матвей Эмерсон, M.Hastler, Che Rocky, Filatov & Karas.

Помимо выступлений сольных исполнителей будут представлены неожиданные музыкальные коллаборации, подготовленные специально к юбилею города.

В 22:30 состоится выступление DJ Smash - Андрея Ширмана.

Не фейерверк, а спектакль

Завершением праздничного юбилейного дня станет уникальный театрализовано-пиротехнический спектакль «Рожденные на Каме».

Это будет не просто фейерверк, а шоу с участием артистов и флайбордистов. С 23:40 до полуночи в акватории Камы пермяки и гости города увидят различные типы фейерверков, прожекторы, водные фонтаны, катера с пиротехникой. Будут выступать певцы. Увидеть шоу можно будет с обоих берегов реки. Все представление будет сопровождать текст диктора, для лучшей слышимости на протяжении набережной установят звуковые башни.

Звезды едут в районы

Концерты и юбилейные мероприятия с участием звезд пройдут также во всех районах Перми.

В поселке Новые Ляды 9 июня с 17:00 до 23:00 на площади перед клубом «Юбилейный» выступят творческие коллективы. Специальными гостями праздника станут популярная рок-группа «EL CAPITAN» и артисты российской эстрады – поп-группа «Краски».

В Свердловском районе на площади перед Дворцом культуры им. Солдатова 11 июня с 12:00 до 20:00 пройдет «Фестиваль на Дворцовой площади». Финалом праздника станет выступление вокального проекта «РОССО» и группы «Ананас».

В Орджоникидзевском на площади перед Дворцом культуры им. Пушкина 12 июня пройдет выступление вокального проекта «РОССО» и концерт Рустама и Айдара Губайдуллиных из Уфы.

На площади перед Дворцом культуры «Искра» выступят оркестр русских народных инструментов им. Виктора Вилисова и оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Гостем праздника на этой площадке станут Ирина Нельсон и группа «REFLEX».

В Кировском районе в парке «Счастье есть» пройдет концерт заслуженной артистки России Татьяны Овсиенко.

В Мотовилихе в сквере им. Калачникова 12 июня пройдет концерт «Хорус квартета», а известный фокусник Владимир Данилин покажет иллюзионное шоу.

В саду им. Миндовского выступят ансамбль русской песни «Сударушка», кавер-группа «Модные», группы «Ананас» и «So fix», а также вокальный ансамбль «Акварели» из Нытвы. Пермский ТЮЗ покажет спектакль «Сказки смешанного леса». Главной звездой праздника станет Александр Айвазов.

В парке культуры и отдыха им. Чехова концертную программу представит «Балет Евгения Панфилова». Специальными гостями праздника станут артисты российской эстрады – группы «Невский проспект» и «Демо».

12 июня перед ТРЦ «Планета» выступят ди-джеи, в том числе – известный музыкальный проект Filatov & Karas.

ВАЖНО!

12 июня по поручению Главы Перми Алексея Дёмкина проезд в городском общественном транспорте будет бесплатным. Жители и гости города смогут посетить все заинтересовавшие их мероприятия. Кроме того, работа транспорта специально продлена до двух часов ночи.