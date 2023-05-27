"Мужик просто не выдержал!" Подробности смерти начальника районного ГИБДД в Пермском крае

Андрей и Татьяна планировали пожениться. Фото: Татьяна Юшкина.

В Пермском крае 26 мая свел счеты с жизнью начальник ГИБДД по Горнозаводскому району Андрей Фомин.

Напомним, его нашли мертвым в кабинете. Рядом лежал табельный пистолет Макарова, а также предсмертная записка, в которой он обвиняет в своей смерти руководство. Телеграм-канал Baza приводит цитату предсмертной записки: «Во всем виновата работа».

По информации источника «КП», его коллеги рассказывают, что последние две недели Андрея просто доставали. Звонили "сверху" чуть ли не каждый день и «клевали» за каждую мелочь. Кроме этого, в личной жизни тоже было не все гладко. По словам сослуживцев: «Мужик просто не выдержал».

Андрей был в разводе, у него двое несовершеннолетних детей. Он планировал создать новую семью, жил в гражданском браке.

- 11 июня Андрею бы исполнилось 34 года, - говорит Татьяна Юшкина. - Я девушка, которая с ним проживала, у нас все близилось к свадьбе. - Эта нагрузка на работе подвигла на такой шаг.

Земляки Андрея Фомина в социальных сетях оставляют соболезнования родным:

«Просто не нашёл другого выхода, бывает и такое. Начальство нечего не слышит. И не хочет слушать. Не подумал о родных и близких, очень жаль. Соболезнование родным!». «Наши искренние соболезнования, держись родная, мы с тобой! Андрею светлая память и мягких облачков».

В ГУ МВД по Пермскому краю так прокомментировали информацию:

- 26 мая в Горнозаводске в одном из служебных кабинетов обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств.

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