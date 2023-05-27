В Пермском крае в кабинете нашли мертвым начальника ГИБДД района

Андрея Фомина нашли в кабинете ГИБДД, Фото: Кадр видео: Госавтоинспекция г. Горнозаводск.

В Горнозаводском районе Пермского края 26 мая в кабинете был найден мертвым начальник ГИБДД Андрей Фомин. В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили информацию.

- В одном из служебных кабинетов обнаружено тело сотрудника полиции, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств.

По информации телеграм-канал Baza, Андрей Фомин покончил с собой. Рядом с телом лежало табельное оружие и предсмертная записка. В произошедшем он обвинил руководителя - начальника ГИБДД по Пермскому краю полковника Вячеслава Шадрина. Baza приводит цитату предсмертной записки: «Во всем виновата работа. Во всем виноват Шадрин».

Также сообщается, что у Фомина осталось двое детей.

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