«Я телик смотрел, а папа лежал завернутый в ковер»: В Пермском крае зверски убили молодого отца на глазах у 8-летнего сына

Тело Константина завернули в ковер и закинули в сарай, где оно пролежало неделю, а потом вывезли в лес. Фото предоставлено сестрой убитого

Тихий ужас – только так можно назвать жестокое убийство молодого мужчины, которое произошло 8 мая в окрестностях Соликамска. И ужасен даже не сам факт преступления, а то, что мужчину зверски убивали на глазах его 8-летнего сына.

Корреспондент «Комсомолки» разбирался в подробностях чудовищного преступления.

Помогите найти брата

Об убийстве брата Анна узнала только спустя две недели. Сперва Константина считали пропавшим: несколько дней он не появлялся ни дома, ни на работе, а его телефон был недоступен. Первое время Анна пыталась сама найти Костю и опубликовала в соцсетях запись о розыске:

«Пропал брат. С 8 мая не выходит на связь. Матяшев Константин Николаевич. Если кто-то владеет информацией, пишите в личные сообщения или тут. Был одет в трико и коричневую джинсовку.

Но уже через 2 дня после публикации поста, 19 мая, в комментариях к записи появились два страшных слова: «Найден, мертв».

От любви до ненависти

К 39 годам у Константина было трое детей от разных женщин. Старшие живут с мамами, а младшего, Филиппа, он воспитывал сам. Со своей будущей девушкой Еленой мужчина познакомился, когда работал на Соликамском магниевом заводе. Первое время они просто общались, но с годами появились чувства.

- Я дала Косте ключи от своей комнаты в общежитии, и Елена переехала к нему. Вместе с ними жил и Филя, - рассказывает Анна. - Филя души не чаял в Косте, папа отвечал взаимностью, а Елене делала вид, что заботиться о Филиппе. У брата с Леной, мягко говоря, было не все гладко. Постоянная ругань, ссоры, а когда у Кости кончались деньги, она просто хлопала дверью и уходила, но в день зарплаты всегда возвращалась. Я ему тысячу раз говорила бросить ее, но он говорил, что любит.

Анна не скрывает, что домашние ссоры нередко заканчивались рукоприкладством. Костя бил Лену, а она в ответ хваталась за нож и пыталась на него напасть.

Завернули в ковер и убрали в сарай

После очередной ссоры и последующей драки Елена собрала вещи и уехала к своим родственникам в село Половодово под Соликамском. Костя не мог перенести долгой разлуки и, взяв сынишку, поехал мириться.

- Там было много Лениных родственников, и все они выпивали, - рассказывает Анна. - В доме произошла ссора. Из-за чего, пока не ясно, но Костю начали избивать толпой прямо на глазах Филиппа. Брату сломали ребра, проломили голову, а в конце наступили каблуком на горло, переломив кадык.

По словам источника, знакомого с ситуацией, тело Кости завернули в ковер и убрали в сарай, где оно пролежало неделю, а потом труп в ковре увезли в лес. Филиппа же запугали и велели обо всем помалкивать.

Константин. Фото предоставлено Анной

«Папа был в ковре, а я смотрел телик»

На следующий день после убийства Константина Филю хватилась его тетя Надежда и позвонила Елене.

- Она сказала, что Филипп с ней, что Костя привез его вчера вечером на последнем автобусе, завел в дом, а сам вышел, сказав, что скоро вернется и пропал, - вспоминает Надежда. - Я попросила пригласить Филю к телефону. Он взял трубку и сказал: «Тетя Надя, заберите меня отсюда, пожалуйста». Голос у него был какой-то отстраненный, я спросила, все ли в порядке, но он лишь просил забрать его домой. Я тут же позвонила в ПДН, Филю забрали только вечером следующего дня и увезли в детдом.

На тот момент ни Анна, ни Надежда, ни другие родственники Константина не подозревали, что его бездыханное тело лежит завернутое в ковер и, возможно, так бы и не узнали, если бы ни череда событий.

- 16 мая у меня была комиссия по вопросу лишения родительских прав у биологической матери Фили, - рассказывает Надежда. - Признаться честно, я всегда хотела сама заниматься его воспитанием: его мать сильно пьет, а Косте я не шипко доверяю. Члены комиссии сказали, что для принятия решения нужно обязательное присутствие Кости, тогда я позвонила Анне и сказала, чтобы она шла в полицию и подавала его в розыск. Вскоре оперативники пришли в детдом к Филиппу и мальчик, сквозь слезы, рассказал, как на его глазах убивали папу.

- Ножиком в папу тыкали. Они не видели, что я все видел. Выходили с кухни: кто с битой, кто с дубинкой, кто с табуреткой. А потом они все спали, я телик смотрел, а папа в ковре был, - рассказал мальчик.

Фото предоставлено Анной

Вскоре после откровения Филиппа на пороге дома родственников Елены стояли оперативники.

«Я не знаю, где Костя, я его не убивала»

- У Фили до сих пор каменное лицо, он ни на что не реагирует, в общении с психологами замкнут. Господи, что они с ребенком сделали, - сокрушается Надежда. - А как спокойно в разговорах вела себя Лена, как будто она каждый день скрывает убийства. Это же ужас какой-то. Слава богу, с мальчиком ничего не сделали. Я когда обо всем узнала, не выдержала и написала ей сообщение: «Ну ты и мерзавка! Спасибо, что ребенка живым оставили».

Даже когда полицейские нашли в лесу завернутое в ковер тело Константина, Елена продолжала уверять, что не имеет к этому никакого отношения, но спустя несколько дней созналась.

- Да, я любила его, не спорю, но сколько он меня избивал, унижал, вся общага это знает. Я помощи просила. Я даже не жалею, что так получилось. Вообще не жалею. Хватит надо мной издеваться, ребра мне ломать, унижать. Я из-за него все работы потеряла, просто никто об этом не знает, я все скрывала. Слава богу, я избавилась от него благодаря другим людям. Он там начал меня избивать, кинулся на дядьку на моего. Все! Там либо он, либо его, - рассказывала своим знакомым Елена. (В распоряжении «Комсомольcкой правды» есть данные сообщения - Прим. Ред.)

«Люблю Елену»

Вскоре после убийства Кости на стене страницы Елены ВКонтакте Анна оставила запись: «Убийца, ты убила моего брата». В комментариях под этой записью всех причастных к преступлению обвиняют в том, что они нанесли серьезную психологическую травму ребенку, а сама Елена погубила уже не одного мужчину.

Фото: скриншот из соцсетей

Фото: скриншот из соцсетей

Сама Елена отказалась комментировать произошедшее журналисту «Комсомолки». Но ее младшая сестра рассказала, что они росли в полноценной семье, родители были в почете. Но в 1997 году отец начал пить, сильно избивать мать, часто оказывался в тюрьме и когда-то мирная семейная жизнь превратилась в настоящий ад. Все это, конечно, сказалось на психике трех маленьких девочек.

- Сперва из дома ушла мая старшая сестра, потом Лена, ей тогда было 16, я осталась одна. Потом маму и папу лишили родительских прав и меня выдали замуж против моей воли. Тогда мне было тоже 16 лет. Я не оправдываю свою сестру, она неадекватный и страшный человек, - говорит младшая сестра Елены Екатерина.

На странице Константина ВКонтакте все еще стоит статус «Люблю Елену».

Статус убитого Кости на личной странице. Фото: скриншот видео из соцсетей

Сегодня его похоронят в родном Соликамске. По неподтвержденной информации, сейчас задержаны двое Лениных родственников, но, вероятнее всего, всю вину на себя будет брать только один человек.

- Я уверена, что к убийству моего брата причастны минимум пять человек, и я буду всеми способами добиваться, чтобы их тоже судили, - говорит Анна.

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