Спасатели и врачи дали советы пермякам, как не стать жертвой аномальной жары

Этим летом на территории Пермского края планируется открыть 12 официальных пляжей, а также более 40 мест массового отдыха у воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки вторую неделю изнывают от внезапной майской жары. И это еще не предел. К выходным, обещают синоптики, столбик термометра перевалит за отметку в +30. Соскучившись по солнечным денькам, пермяки отправляются к водоемам, чтобы искупаться и позагорать.

Но учитывая, что официально пляжный сезон еще не открыт и вода в Каме еще не прогрелась (ее температура сейчас чуть выше 13 градусов, - Ред.), то и до беды недалеко.

- Да, стоит жара, поэтому, несмотря на все существующие запреты, людей не остановить: они соскучились по солнцу, поедут на пляжи и будут купаться, - объяснил заслуженный спасатель Российской Федерации из Перми Алексей Дударев. - Но с солнцем и водой всегда нужно быть аккуратным. Напомню, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать беды.

1. Нельзя резко заходить в холодную воду

- Перепад температур может спровоцировать спазмирование сосудов или дыхания. В итоге в воде человек может потерять сознание, у него остановится дыхание и может случиться трагедия.

2. Вода пьяных не любит

- Еще одно важное правило: не употреблять спиртного. У разгоряченного алкоголем человека в холодной воде могут случиться судороги, а контраст палящего солнца и непрогретой воды может спровоцировать сердечный приступ. К тому же нетрезвый человек может не рассчитать свои силы и не доплыть до берега.

3. Люди тонут тихо

- Не стоит долго находиться на жарком солнце. У человека может произойти как солнечный удар, так и солнечный ожог на коже. Поэтому в жаркие дни, а особенно во время отдыха у воды, не стоит забывать про головной убор. Впереди лето, поэтому советую внимательно относиться к своей безопасности у воды, а также к безопасности своих детей и близких. Напоминаю, что люди тонут тихо. Нередки случаи, когда дети тонули в пяти метрах от взрослых. Если на ваших глазах случилась беда, важно прийти человеку на помощь.

Первым делом нужно достать его из воды, положить на левый бок, освободить рот от воды и ила и провести сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, мало кто из людей сейчас знает, как это сделать правильно. К тому же без практических курсов сделать это квалифицированно сложно, поэтому советую всем пройти курсы оказания первой помощи. Они могут пригодиться вам в любую минуту.

Перед открытием пляжного сезона (обычно это происходит 15 июня) специалисты Роспотребнадзора должны будет выдать разрешение на открытие места отдыха у воды. Эпидемиологи рассказали нам, что уже в конце мая специалисты поедут по пляжам, которые официально планируется открыть в Перми, возьмут отборы проб воды и проверят состав песка. А потом по результатам исследований дадут санитарно-эпидемиологическое заключение.

Также в местах отдыха у воды будут дежурить спасатели. Еще в марте городская служба спасения объявила о наборе в команду спасателей-матросов на летний сезон. Сейчас идет их подготовка и обучение.

ВАЖНО

Перед отъездом на дачу пройдите диспансеризацию

Пережить жару в душном городе непросто, поэтому многие пенсионеры уезжают на дачи. Главный терапевт министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина дала советы, которые помогут хорошо чувствовать себя в жару:

- Первое и самое важное: перед длительным отъездом на дачу обязательно пройдите диспансеризацию, она поможет выявить факторы риска и получить рекомендации. Сейчас немало людей, страдающих кардиологическими заболеваниями, и жара может негативно сказаться на состоянии их здоровья.

При высоких температурах у человека происходит учащение дыхания, пульса. Постоянное потоотделение приводит к уменьшению водного баланса. Длительное пребывание на солнце может стать причиной солнечного удара или перегрева. Их симптомами являются внезапная головная боль, головокружение, мышечная слабость, усталость, рвота и одышка.

Совет: детям и пожилым людям в жару стоит избегать нахождения на солнце. Рекомендуется употреблять чистую жидкость: воду без газа либо минералку с невысоким содержанием калия, магния и кальция. Исключить алкоголь, кофе и сладкие напитки.

В жару возрастает риск гипертонического криза, инфарктов и инсультов.

Совет: пациентам с хроническими заболеваниями обязательно принимать назначенные таблетки и контролировать артериальное давление. Не есть соленую пищу, так как это может привести к ухудшению работы печени и почек. Предпочтение стоит отдавать фруктам, овощам и рыбе. Не выходить на улицу с 12 до 16 часов днем. Не нужно резко переходить из помещения, где прохладно и работает кондиционер, на улицу. Перепад температуры лучше сделать постепенным, сначала пройдя по теневой стороне улицы.

КСТАТИ

Этим летом на территории Пермского края планируется открыть 12 официальных пляжей, а также более 40 мест массового отдыха у воды. Пляжи будут расположены в Пермском, Чайковском и Добрянском округах. Кроме того, места массового отдыха у воды организуют в 20 муниципалитетах региона, в том числе четыре в Перми. Традиционно купальный сезон откроется в Прикамье в июне.

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