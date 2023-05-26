В Перми раньше обычного полетел тополиный пух

По городу уже разлетается пух от тополей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Перми начали жаловаться, что в этом году раньше обычного по городу разлетается тополиный пух. Особенно тревожатся по этому поводу те, кто страдает аллергией. Специалисты рассказали о причинах раннего полета тополиного пуха.

Пух с тополей всегда летит в середине июня. Это его нормальный срок. Если пух опадает в мае, виной всему та самая аномальная жара.

– Процесс образования пуха у тополей зависит от температуры окружающей среды. В этом году в Прикамье очень ранняя и теплая весна. Кроме того, на протяжении нескольких недель стоит аномально жаркая и сухая погода, - объясняет профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ, доктор биологических наук Сергей Овеснов. – С тополей слетают сережки с несозревшими семенами, поэтому самого пуха в городе мало.

По словам ученого, снег это весной просто испарился, а не растаял. Дождей долгое время нет. Поэтому пока осталась влага, растения бросились в цветения.

– В двадцатых числах мая даже одуванчики уже распушились. Хотя в это время они обычно только цветут. Такой аномалии не было очень давно, последний раз наблюдалась в конце 90-х годов, - рассказывает Сергей Овеснов.

«Летний снег» повышает пожароопасную обстановку в городе и близлежащих лесах. Тополиный пух вспыхивает мгновенно. И так же мгновенно огонь может распространиться на большую площадь. С пуха огонь переходит на траву и деревья.

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