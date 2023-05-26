Фото: Культура.РФ

Ежегодная акция «Библионочь» в 2023 году пройдет в России 27 мая уже в 12-й раз. Библиотеки страны представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки.

В Перми тема акции «Библионочь» 2023 – «Читаем вместе». Она впервые сменит своды библиотек и пройдет на набережной Камы. В афишу также войдут мероприятия, посвященные Году педагога и наставника, а также 300-летию Перми.

Даты проведения акции «Библионочь» 2023 в Перми

По сообщению Министерства культуры Пермского края, датами проведения акции «Библионочь» 2023 года в Перми станут 26 мая и 27 мая.

«Библионочь» 2023 в Пермской краевой библиотеке им. Горького

«Библионочь» в Пермской краевой библиотеке им. Горького начнется 26 мая. (12+)

С 17:00 до 22:00 - мастер-классы, концерты, игры и викторины, лекции, выставки.

На мастер-классах гости смогут научиться латиноамериканским танцам, древнерусскому письму в технике каллиграфии, изготовлению книжки-малютки с использованием техники «Лонгстич», услышать лекции, поучаствовать в интерактивной музыкально-развлекательной программе, победить в викторине «Угадай книгу по содержанию», поиграть в настольные и напольные игры. Для самых маленьких будет игровая зона.

Адрес: Пермь, ул. Ленина, 70.

«Библионочь» 2023 в Пермской краевой детской библиотеке им. Кузьмина

«Библионочь» в Пермской краевой детской библиотеке им. Кузьмина начнется 26 мая. Акция пройдет в рамках Библиосумерек «Читаем вместе с Кузьминкой» и «Иван Семенов в поисках сокровищ». (6+)

Юных читателей ждут с 18:00 до 21:00.

«Библиосумерки» — особый формат Всероссийской акции «Библионочь» для детских библиотек. Детская краевая библиотека им. Кузьмина распахнет свои двери для всех желающих отправиться в невероятно-захватывающее путешествие по страничкам истории Перми.

Хедлайнерами «Библиосумерек – 2023» станут театр кукол «Карабаска», арт-центр «Клаssный мюзикл», детский писатель Андрей Зеленин, клуб-магазин настольных игр «Хитрый Ёж», гончарная мастерская «Круг», актер Степан Сопко и многие другие.

Адрес: Пермь, ул. Сибирская, 11.

«Библионочь» 2023 и «Читаем вместе» на набережной Камы

В 2023 году акция «Библионочь» впервые выйдет за стены библиотек Перми и переместится на набережную Камы в Перми. Мероприятие «Читаем вместе» состоится 27 мая. (12+) Его проведет Пермское объединение муниципальных библиотек.

Гостей ждут с 13:00 до 22:00.

Программа «Читаем вместе» развернется в трех локациях. Для пермяков и гостей города будут работать сценическая и лекционная площадки, отдельно пройдет интерактивная программа для детей.

Во время программы «Читаем вместе» можно будет услышать джазовые композиции, произведения для духовых инструментов и саксофона, бардовские песни.

Завершающим событием станет показ фрагментов пластического спектакля «Река жизни» от хэдлайнера программы – театра танца «New Vision».

В 18:00 начнется презентационный показ фильма «Самолет – слово пермское» о футуристе и авиаторе Василии Каменском. После показа состоится встреча с участниками креативной группы киноальманаха «Молотов Коктейль».

В программе «Пермь на Каме: 300 лет…» выступит архитектор и реставратор Геннадий Воженников.

В детской развлекательной программе «Читай - компания» принимают участие аниматоры в образах литературных персонажей из произведений пермских писателей.

С 19:00 на набережной будет звучать музыкальная программа «Иду в поход» в исполнении актера Театра-Театра Альберта Макарова.

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