Кадр из иммерсивной инсталляции

Специальный железнодорожный состав «Поезд Победы» 25 мая остановился в Березниках, а уже 27 мая прибудет на станцию Пермь-1. В него входят восемь тематических и четыре технических вагонов.

Уникальный передвижной музей в своих экспозициях познакомит с предвоенными годами, главными событиями Великой Отечественной войны и Победы.

Как рассказывают организаторы проекта «Поезд Победы», в пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы прошлого нашей страны — непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах.

Уникальность проекта состоит в созданном экспозиционном пространством иммерсивного музея — музея, основанного на «эффекте присутствия».

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в «Поезде Победы». Выставочная экспозиция уникальна не только скульптурами, но и мультимедийным сопровождением: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Благодаря световым и звуковым эффектам воссоздаются захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, перед глазами встают картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени. Все это делает экспозицию более проникновенной, а ощущения от увиденного — более острыми.

В число тематических вагонов вошли: «Цвет нации», «Брестская крепость», «Электричка на фронт» и «Окопы», «Концлагерь», «Санитарный вагон» и «Развитие науки», «Вагон банно-прачечного комплекса» и «Блокада Ленинграда», «Штабной вагон» и «Бронепоезд», «Дорога домой».

«Поезд Победы» с Перми-1 отправится дальше в путь 1 июня. Посетить его можно бесплатно, но необходимо заранее оформить билет на конкретную дату на официальном сайте проекта.

Экскурсионные группы будут небольшими – до 12 человек (12+).

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