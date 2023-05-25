Пермяки первыми увидят новинки детского кино

В основной конкурсной программе покажут фильм «Девочка Нина и похитители пианино» продюсера Алексея Учителя. Фото: кадр из фильма

В программу Первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации (0+) вошли более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей.

– Мы постарались подобрать контент, который будет интересен и полезен детям всех возрастов, - рассказала генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова-Волкова. - На фестивале можно будет, в том числе, увидеть абсолютные новинки, фильмы, которые еще не вышли к зрителю. Это «Девочка Нина и похитители пианино» продюсера Алексея Учителя в основной конкурсной программе. Во внеконкурсном блоке «Гала-премьеры» эксклюзивно до выхода в прокат мы покажем семейный фильм «Солнце на вкус» (Россия-Узбекистан), «Остров пропавших девчонок» (США) и приключенческий фильм о животных «Король-львенок» (Франция-Бельгия). В специальной программе для подростков «12+» новинкой, готовящейся к релизу, станет фильм «Голова-жестянка».

В специальную подборку под названием «Сделано в Перми» вошли как советские картины «Илья Муромец» и «Большой трамплин», так и современные хиты, снятые на территории Пермского края – «Последний богатырь. Корень зла», а также «Нормальный только я» и «Иван Семенов: школьный переполох» режиссера Антона Богданова.

Также в конкурсную программу полнометражного кино вошли уже известные многим картины: «Артек. Большое путешествие», «Моя ужасная сестра», «Чук и Гек. Большое приключение», «Легенды Орленка», «Мой папа – вождь». Конкурс анимации будет состоять из полнометражных хитов отечественной мультипликации: «Финник», «Бука. Мое любимое чудище», «Забытое чудо», а также совместного проекта киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic Factory «Чинк: хвостатый детектив» и набирающих популярность новинок, которые только вышли в прокат: «Коты Эрмитажа» и «Яга и книга заклинаний».

Конкурсную программу полнометражных фильмов оценят режиссер Антон Богданов, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, актер театра и кино Иван Добронравов, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев и генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов.

В жюри конкурса анимации вошли актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, актер и музыкант Глеб Калюжный, а также актеры Никита Кологривый, Никита Тарасов и Анна Банщикова.

Также на фестивале будет работать детское жюри, в которое вошли юные пермяки, достигшие успехов в учебе, спорте и творчестве.

Показы фестивальных фильмов пройдут в кинотеатре «Синема5», кинотеатрах сети «Синемапарк», кинотеатре «Премьер».