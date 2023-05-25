ЛДПР готовит законопроекты по улучшению качества жизни пермяков

Фракция ЛДПР обсудила вопросы развития Пермского края

Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края всегда придерживалась принципа «Приоритет - развитие Прикамья». И на днях депутаты ЛДПР собрались на заседании фракции, чтобы обсудить развитие Пермского края и важные инициативы ЛДПР, чтобы понять, как применить их в регионе.

Поддержка волонтеров

- Фракция ЛДПР стоит на защите интересов большей части населения региона. В тесной связке с людьми мы готовим новаторские и актуальные инициативы для современного Пермского края. Это конкретные будущие законопроекты по улучшению качества жизни пермяков, - такими словами руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников открыл заседание. - Мы в ЛДПР живем вместе со своим народом и знаем, что есть тревога, есть ощущение, что с 2008 года практически каждая семья живет в непроходящем кризисе, оттого и снижение демографии. Если вы видели недавнюю статистику, то знаете, что в марте в Березниках убыль населения в два раза превысила рождаемость.

Как отметил Олег Постников, прочитав программную статью Леонида Слуцкого, он понял, что пермяков слышат на федеральном уровне. И предложения пермского отделения партии по улучшению жизни в регионе часто используют для всей страны.

- Сейчас нам необходимо не просто усилить работу, а взять курс на развитие тех сфер, которые долго оставались в тени, - сказал руководитель фракции.

Одним из направлений, которое необходимо поддержать и развивать далее, является волонтерское движение. С 2022 году депутаты фракции на постоянной основе принимают участие в сборе, закупке и отправке гуманитарных грузов в зону СВО. В текущем году работа только усилилась. Удалось поддержать и дать возможность развития движению «Шьем для наших».

Поддержка от ЛДПР для пермского движения стала одной из отправных точек. С каждым днем движение развивается. Были открыты новые офисы «Шьем для наших» в Перми и Чайковском. Депутаты фракции из собственных средств оплачивают аренду помещения, чтобы волонтеры могли шить и плести маскировочные сети в комфортных условиях.

Пусть появится День поисковика

- Волонтерство - большой труд, - подчеркнул Олег Постников. - Сейчас много внимания сконцентрировано на помощи СВО. Но нельзя забывать и про иные виды волонтерства. Наши коллеги уже предлагали установить праздник - День поисковика. Огромное количество волонтеров ищет пропавших людей, среди которых много детей. Дополнительно готовятся мероприятия, разъясняющие важность волонтерства среди молодежи. Члены молпарламента от фракции ЛДПР во главе с Яном Романовым поучаствовали в дискуссии и предложили свои инициативы. Ребята сами занимаются волонтерской деятельностью, поэтому знают изнутри работу волонтера. Совсем недавно они провели акцию «Минута благодарности» и всю собранную помощь отправили танковому батальону «Молот».

В скором времени регионы сами смогут принимать решение, как быть с безнадзорными животными. Депутаты проанализировали обращения от жителей региона и обсудили судьбу животных с организациями зоозащитников.

Фракция ЛДПР идет на опережение и уже готовит поправки, которые были бы актуальны для Пермского края. К примеру, предлагается создать общественный совет при губернаторе - с участием кинологов, ветврачей, зоозащитников.

- Необходимо будет наделить совет полномочиями для контроля за исполнением контрактов в рамках обращения с бездомными собаками, известный как «отлов – стерилизация – вакцинация - возврат», - рассказал Олег Постников. - Отдельное внимание придется уделить агрессивным животным и прописать жесткие меры по отлову и дальнейшей судьбе таких животных. Медлить с этим не стоит, в Пермском крае количество нападений собак на людей растет с каждым годом.

По итогам такого насыщенного заседания становится понятно - фракция ЛДПР взяла курс на укрепление политических позиций и расширение влияния в Пермском крае и за его пределами.