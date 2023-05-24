В Пермском крае на чердаке сельского храма нашли книгу, изданную в 1623 году в Киеве

Фото: Наталья Токарева / ВКонтакте

В поселке Суксун Пермского края обнаружили одну из самых старых печатных и редких книг. Ее нашли на чердаке Петро-Павловской церкви. Это книга Иоанна Златоуста «Беседы на 14 посланий апостола Павла». Она была издана в 1623 году в типографии Киево-Печерской Лавры. Об уникальной находке рассказала научный сотрудник Суксунского музея Наталья Токарева.

– Еще в 2004 году лазила по чердаку нашей местной церкви, с разрешения настоятеля, и сняла оттуда много запылившихся от времени вещей. Среди найденных старинных и редких книг, меня поразила одна толстая и сильно потрепанная, - поделилась Наталья Николаевна на своей странице в соцсети ВКонтакте. – Точно датировать ее не удалось. Но было ясно, что эта книга очень-очень старая.

Фото: Наталья Токарева / ВКонтакте

Правильную оценку этой уникальной книге дали лишь в Пермском музее. Ее отнесли в раздел редкой книги.

Фото: Наталья Токарева / ВКонтакте

Также на чердаке тогда были найдены документы по открытию местного храма в 1944-1945 годах, старинные нотные тетради и книги. Все эти вещи уже не участвовали в Богослужении, а просто лежали. Сейчас все это хранится в Суксунском музее, в том числе и книга Иоанна Златоуста.

Фото: Наталья Токарева / ВКонтакте

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