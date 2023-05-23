Унижали и надели наручники: в Перми полицейские скрутили двух девушек, которые фотографировали заброшки

В главке МВД прокомментировали произошедшее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 19 мая, около 18.10 мы с подругой Мартой гуляли в районе ДКЖ, - рассказывает пермячка Елена. - У нас был план - пройти через дома под снос до кофейни. Во дворах рядом очень красиво и атмосферно, так что по пути за кофе мы фотографировали все подряд.

«Девочка хочет ехать с мигалками»

Елена рассказывает, что у дома 32 по Василия Каменского Марта остановилась на минуту, чтобы сделать снимки: это было заброшенное помещение бывшего магазина. Далее девушки направились в сторону кофейни.

- И вот мы идем по тротуару, как неожиданно на нас накидываются какие-то люди. Мне заломили руку, я повернула голову и увидела рыжеватого полноватого мужчину в штатском, - продолжает Елена. - Он сунул мне под нос корочки, где я успела прочитать только имя - Никита, и начал орать на меня матом. Рядом стояла женщина (тоже в штатском) и держала Марту. Из потока брани стало понятно, что нас обвиняют в распространении наркотиков. Я сразу решила, что это какая-то подстава, и стала вырываться.

Елена рассказывает, что мужчина начал ей угрожать, а когда она пыталась вырываться и просила прохожих вызывать полицию, жестко выкрутил руки и надел на нее наручники.

- Я попросила показать мне удостоверение еще раз - отказ. Спросила, где понятые, в ответ – мат, - вспоминает Елена. - В это время нас уже вели в машину. Марта шла спокойно, так как была очень испугана, меня практически тащили. У полицейских была обычная гражданская Lada. Я стала требовать полицейскую машину, чтобы внутри была камера. Они стали смеяться и говорить: «У нас нет столько машин, чтобы вас таких возить! Девочка с мигалками хочет ехать».

«Забрали телефон и листали переписки»

Дальше, как рассказывает Елена, она продолжила требовать понятых и полицейский автомобиль. Никита, по словам девушки, достал телефон и начал ее снимать, не переставая оскорблять. В это время женщина-полицейский (позже стало известно, что ее зовут Валентина) забрала телефон Марты, листала ее переписки и смотрела фото.

- В итоге мы сели в машину: мужчина за руль, мы с Мартой - на заднее сидение по бокам от Валентины, - рассказывает Елена. - Мои руки в наручниках она перекинула за подголовник переднего сидения. Я уже примерно понимала, что произошло: сотрудники полиции заметили, что девушки фотографируют заброшенный дом, и сделали вывод: они фиксируют «тайник». Ситуация была абсурдная до ужаса.

Марта добавляет, что ее спросили: зачем ты фотографировала заброшенный дом?

- Я ответила, что я блогер. Никита стал издевательски высмеивать мою работу. А затем принялся за Лену, которая ранее сообщила, что журналист, - рассказывает Марта. - Он с матом наорал на нее и спросил: «Это ты ту статью писала? Что менты плохие». Не помню, что конкретно он говорил. Там была куча мата. Человеческих слов просто не понять. Да и в целом я была в состоянии полнейшего шока: мы просто гуляли, а на нас накинулись какие-то прохожие, затащили в машину и куда-то повезли.

Предложили тест на наркотики

Девушек доставили в отдел полиции № 1 Дзержинского района. По словам Елены, их завели в комнату на первом этаже. Никита пошел искать понятых для обыска, а Валентина осталась сторожить Елену с Мартой.

- У меня затекли руки в наручниках, правая опухла и посинела. Девушка сидела рядом и временами говорила: «Ах, надо бы снять, но ключ в сумочке», - вспоминает Елена. - Ничего не мешало ей сходить за ключом: все время, пока мы ждали понятых, она говорила по телефону и одновременно рылась в моем.

Примерно через полтора часа пришли понятые. Валентина в их присутствии обыскала карманы и сумочки Елены и Марты. Ничего найдено не было. Затем девушкам предложили поехать в наркологию и сдать тест на наркотики.

- В наркологию меня везли те же люди, - вспоминает Елена. - Со мной они не говорили, делали вид, что меня нет. Далее было полтора часа ожидания в наркологии. Потом я сдала тест на наркотики. Попутно я рассказала врачам, что произошло, они были шокированы и выразили мне сочувствие. После сдачи анализов меня отпустили. На прощание полицейский сказал: «Девушка, в следующий раз вы будете адекватно реагировать на сотрудников полиции».

В этот же вечер Елена поехала в травматологию на братьев Игнатовых. По словам девушки, она решила зафиксировать травмы, полученные от сильно перетянутых наручников. Однако врач, как рассказывает Елена, отказался это делать.

- Он сказал: «Идите в прокуратуру, я ничего фиксировать не буду». Упирал на то, что если он напишет с моих слов, как я получила травмы, снова приедет полиция и начнется все сначала. На мой ответ: «Ну так пишите, пусть едут», снова отвечал: «Идите в прокуратуру», - говорит Елена.

«Это отвратительно, бесчеловечно и мерзко»

На следующий день обе девушки написали заявления в прокуратуру и ГУ МВД.

- Я всегда относилась к полицейским хорошо. Мой отец - майор полиции на пенсии, я знала его коллег, я видела, какая это тяжелая работа. Но конкретно эти люди, по моему мнению, должны быть наказаны, - возмущается Елена. - Они намеренно издевались над нами много часов подряд, оскорбляли и угрожали, а потом даже не принесли извинения. На нашем месте могли оказаться дети или люди с психическими или сердечными заболеваниями, которые бы просто это не пережили. Это отвратительно, бесчеловечно и мерзко.

Марта придерживается того же мнения. После случившегося ей психологически очень тяжело.

- В отделении у меня начался сильнейший приступ тревоги, сильно забилось сердце, и я вообще впала в невменяемое состояние, перестала понимать, что происходит, - говорит Марта. - У меня есть диагноз «депрессия» и буквально полтора месяц назад я закончила пить антидепрессанты. Я до сих пор нахожусь в растерянном состоянии, плачу и не понимаю, что произошло и за что со мной так обращались. У нас что, теперь за фотографии задерживают?

По словам адвоката Александра Березина, в описанной пермячками ситуации налицо явное превышение должностных полномочий или же злоупотребление. Березин посоветовал девушкам обратиться в следственный комитет.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время в ГУ МВД России по Пермскому краю проводится служебная проверка, которая даст оценку обоснованности и законности действий сотрудников полиции.