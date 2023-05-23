Почему у котов так усы устают: необычные болезни домашних Барсиков и Мурок

А еще мне не дает покоя моя миска! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ваша домашняя мурлыка стала менее игривой? Не встречает вас после работы? Перестала спать на вашей кровати? А, может, стала неопрятной или начала больше прятаться, чем общаться?

Изменения в привычках наших пушистых любимчиков могут говорить не только о старении животного, но и подступающих болезнях. Причем, недуг может быть явным, как, например, коньюктивит или дерматит, так и скрытым, ведь пушистики умеют скрывать боль.

К примеру, ваш котя ни с того, ни с сего начал кашлять. Этому может быть масса объяснений: от нового наполнителя для кошачьего туалета, на который развилась аллергия, вплоть до простуды и астмы, а также попадания посторонних предметов в дыхательные пути. С причиной кошачьего кашля владельцу помогут разобраться ветврачи.

Ну а если вдруг ваш Барсик начал выбрасывать сухой корм из миски, а потом съедать свою пайку с пола? Это что? Странный каприз? Оказалось, нет. По научному, это называется стресс усов!

Синдром усталости усов у кошек был описан лишь недавно. Явление это выражается в перевозбуждении кошек, когда во время кормления их чувствительные усы упираются в стенки глубоких или узких мисок. Это состояние может быть сравнимо с постоянным нахождением человека в шумной, многолюдной, хаотичной обстановке и может привести к настоящему стрессу!

Со временем ваш физически здоровый кот начнет меньше пить и есть, а также станет бить лапами по миске, вываливая корм или воду на пол. Решить проблему поможет «дружелюбная» к усам широкая и плоская миска.

Какие еще сигналы начинающихся болезней своим поведением может подавать пушистик хозяину? Об этом «Комсомолке» рассказали ветеринарные врачи, зоопсихологи и фелинологи.

Кричит по ночам

Если в марте ваш некастрированный кот или нестерилизованная кошка начали истошно орать по ночам, то причин для беспокойства нет, это их естественное стремление к размножению. Но когда кот начинает часто кричать ночью в другое время года, это должно насторожить.

- Такие крики могут стать сигналом повышенного давления, особенно у кошек в возрасте, а громким мяуканьем животное сообщает, что плохо себя чувствует, - объясняет врач-терапевт-стоматолог-анестезиолог пермской ветеринарной клиники «Клык» Александра Ильчишина. – Также ночные крики домашних кошек могут предупреждать о заболевании щитовидной железы и быть симптомами гипертиреоза.

Нормализовать давление, подобрать гормоны и свести мешающие всей семье симптомы на «нет» вашему питомцу помогут в ветклинике с помощью подбора лекарственных препаратов.

Супер-аккуратист

Процедуре умывания здоровые коты уделяют до половины своего активного времени. И это нормально: процедура вылизывания помогает пушистикам, которые являются хищниками, избавиться от запахов, а значит, удачно охотиться.

- Но когда питомец зализывает свой живот до такого состояния, что на нем начинает просвечивать кожа, это может свидетельствовать об аллергии: пищевой или на компоненты окружающей среды, а также на наличие паразитов, - продолжает ветврач. – И часто хозяин ломает голову и не понимает, что причиной супер-аккуратности его домашнего котика могла стать несчастная блоха. Откуда она взялась? Оказывается, занести домой паразитов человек легко может сам: на одежде или обуви, с улицы или из подъезда. Особенно страдают этой проблемой питомцы, живущие на первых этажах.

Как вариант – котик может постоянно расчесывать свои ушки, вплоть до появления залысин. Это тоже может быть проявлением аллергии или заражения ушными клещами. Все эти болячки лечатся, необходимо записать своего кота к дерматологу, провести осмотр, выявить причину и пройти лечение.

Неактивен даже в молодом возрасте

Иногда владельцы замечают, что их питомец стал менее активным и не хочет прыгать, как это было ранее. И такие состояния могут появляться у котов и кошек не только в зрелом возрасте, но и в молодом, особенно, если кошка породистая. Такие симптомы могут сигнализировать о заболевании суставов или позвоночного столба.

А если вместе с низкой активностью у котика появилась одышка, то это повод заподозрить у него сердечную патологию. Полностью вылечить ни то, ни другое нельзя, но врачи могут подобрать препараты, способные улучшить качество жизни питомца.

Жует на одну сторону

Самые внимательные хозяева могут обратить внимание на то, что их питомец во время кормления жует на одну сторону. Это может свидетельствовать о том, что у него начинаются заболевания зубов.

- К этому приводит отсутствие гигиены полости рта, скапливающийся зубной налет, воспаление десен, кариес, а как следствие - потеря зубов, - говорит доктор. – Да, на начальной стадии кошка начинает жевать на одну сторону, далее развивается воспаление и животное может полностью отказаться от еды. Пока ситуация не стала запущенной и находится на начальном этапе, лучше показать питомца стоматологу и пролечиться. А чтобы совсем избежать подобных проблем, следует помнить о чистке зубов дома и походам к стоматологу раз в год.

Отказывается от ласки

По своей природе коты – ласковые и спокойные животные, но если питомец отказывается от поглаживаний, становится агрессивным и готов укусить хозяина, который тянет к нему руку, чтобы погладить, это может говорить о кошачьей гиперэстезии или синдроме перекатывающейся кожи.

- У кота появляется повышенная чувствительность кожи и от мышечного спазма в районе позвоночника или ключиц начинает внезапно подергиваться кожа, - объясняет зоопсихолог, фелинолог, руководитель пермской школы дрессировки и послушания «Омичка» Ксения Офицерова.

Синдром кошачьей гиперэстезии поражает не только кожу, но и нервно-мышечную систему, и точного понимания, что становится причиной этого редкого заболевания, до сих пор нет. Одни эксперты полагают, что вызван он может быть дефицитом жирных кислот, другие предполагают, что это одна из форм психического расстройства, а третьи считают, что это результат стресса кошки.

Также признаками гиперэстезии могут стать не только подергивания мышц и хвоста, но расширенные зрачки, волнение и шипение, а в тяжелых случаях – жевание, лизание, вытаскивание меха и самоукусы. Причем, эти симптомы могут длиться всего несколько секунд или минут, а в промежутках кот будет вести себя так, словно все в порядке.

Когда ситуация становится совсем тяжелой и кошка начинает постоянно нализывать себя, с яростью бросается на хвост или задние лапы, беспричинно мяукает или внезапно подскакивает на месте без каких-либо раздражителей, то речь может идти об обсессивно-компульсивном расстройстве.

Полностью вылечить это состояние не удается, пушистым пациентам назначают противосудорожные препараты и антидепрессанты.

Игнорирует лоток

Так как кошки сейчас живут все дольше, у них могут возникать возрастные расстройства или так называемая кошачья деменция. Проявляться она может дезориентацией, агрессией, кошка может не узнавать хозяина или территорию, на которой она обитала ранее.

Возрастной кот может стать раздражительным, у него отмечается повышенное мяуканье, может измениться режим сна-бодрствования. Кот с деменцией все путает, перестает ухаживать за собой, у него снижается аппетит и появляется недержание, питомец игнорирует лоток и ходит в неположенные места.

- Увы, мы можем все это диагностировать, но, к сожалению, в большинстве случаев лечение или реабилитация кошачьей деменции невозможна, - говорит зоопсихолог.

Еще наши эксперты уточнили, что все сказанное выше может лишь насторожить владельца животного, а вот чтобы поставить правильный диагноз, нужно обращаться к ветеринарному врачу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маленькая собачка - до старости Наполеон

Какие странности в поведении питомца нужно не снимать на видео, а лечить или корректировать (Подробнее....)