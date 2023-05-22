Маленькая собачка - до старости Наполеон

- Ну и что смотришь? Давно за нос никто не кусал? Фото: Shutterstock

Синдром мелкоты

- Никак не могу понять, что случилось с Дэзи, - жалуется владелица очаровательного йоркширского терьера. - Вроде была такая милаха, а сейчас как с цепи сорвалась - лает, кусается. И чего эти малыши такие агрессивные?

У ветеринаров, впрочем, ответ есть. У карликовых песиков, оказывается, есть нечто вроде комплекса Наполеона у людей. Специалисты так и говорят: синдром маленькой собачки. Хозяин относится к милому питомцу со снисхождением, не ругает за шалости, и тот начинает считать главой стаи себя!

- Представьте себе, что лает и рвется с поводка большой дог или мастиф. Все вокруг будут ругать хозяина, тот сделает все, чтобы приструнить собаку. А вот йорк или тойтерьер, который прыгает на ногу незнакомого человека и облаивает его, постоянно кусается, отгоняет от хозяина других членов семьи, это вроде как у большинства хозяев - норма. Но это не так. Маленькой собаке нужно устанавливать те же правила, что и большой, поощряя за хорошее поведение и наказывая за нежелательное. И не надо хватать питомца на руки и гладить, чтобы успокоить после агрессии, он будет уверен, что добился своего,- говорит зоопсихолог Анна Маресьева.

Конечно, никто не запретит тискать питомца или носить его на руках, если очень хочется. Вот только убедитесь, что собака видит границы дозволенного.

Чем хвостик провинился?

Иногда владельцы замечают, что карликовая собака начинает гоняться за хвостом и жевать его. Неужели тоже просто хулиганит?

- Одной из причин может стать аллергическая реакция или наличие на коже паразитов, - говорит ветеринар Ирина Быстрицкая. - Животное пытается таким образом избавиться от неприятных ощущений.

- Аллергия у собак может возникнуть на корм, - объясняет кинолог Ксения Офицерова. - К сожалению, сейчас у нас мало качественных кормов, причем аллергию вызывают самые популярные марки. Особенно часто страдают от пищевой аллергии джек-рассел-терьеры, причем она у них возникает зачастую даже на гипоаллергенные корма. Может вызвать аллергию и собачий шампунь.

Как определить наличие аллергии? Если песик, кроме того, что грызет свой хвост и лапки, становится вялым, у него возникают рвота и понос, то нужно как можно скорее сменить корм.

Собака может кусать себя из-за гормонального дисбаланса, когда организму недостаточно гормона щитовидной железы либо, наоборот, он вырабатывает избыточное количество кортизола. В этом случае на коже могут появиться проплешины, раздражающие животное, оно начинает грызть поврежденное место.

Все болезни от нервов?

Погоня за хвостом у собак может быть одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. К ним также относятся постоянное кружение на месте - пес носится кругами по комнате, не останавливаясь и не отдыхая, - погоня за воображаемыми мухами или солнечными зайчиками, непрерывный лай, когда для этого нет никакого видимого повода. Причиной такого расстройства может стать стресс, невроз.

- Собаки декоративных пород отличаются слабой центральной нервной системой. И чем меньше собачка, тем нестабильнее нервная система, - считает Ксения Офицерова. - Невроз проявляется тем, что животное может начать драть свой собственный хвост или заднюю лапу в кровь. Они могут даже отгрызть себе конечности, если их надолго оставить без присмотра. Поэтому при таком поведении надо хватать жучку в охапку и нести к ветеринару. Здесь смогут купировать подобные состояния.

Не слюна, а минеральная вода

Ваш пес не отказывается от еды, но ест очень странно, как будто зачерпывает корм нижней челюстью, торопится, глотает не жуя? Возможно, у него проблемы с зубами. Карликовые породы подвержены пародонтиту.

- У маленьких собак другой минеральный состав слюны, и минерализация зубного налета происходит быстрее. Виноват и более частый прием пищи - малышей часто балуют в течение всего дня, нежелание грызть еду и небольшое расстояние между зубами. Что делать? Во-первых, сразу вводить в рацион собаки специальный твердый корм, в том числе препятствующий образованию зубного налета, постоянно чистить собаке зубы, удалять налет специальными салфетками и обзавестись игрушками для зубов пса, - говорит Ирина Быстрицкая.

Пропал аппетит

Собака перестает есть, воротит носик даже от самых лакомых кусочков - тревожный знак. Конечно, причиной этого может стать жара, когда и у человека кусок в рот не лезет, или недостаток физической активности, то есть песик просто не проголодался.

- Одной из частых причин отказа от еды становится гипогликемия, когда уровень сахара в организме животного падает до критического минимума, - рассказывает Ирина Быстрицкая. - Болезнь особенно свойственна маленьким собачкам, потому что они обладают небольшой массой тела и быстрым метаболизмом.

Симптомами гипогликемии, кроме отказа от еды, является также апатичное состояние, озноб, песик пытается укрыться в темном месте, ходит пошатываясь и спотыкаясь. При тяжелой форме болезни могут возникнуть судороги, собака может впасть в кому. Если возникло подозрение на это заболевание, нужно срочно накормить животное, даже если это придется делать насильно. Но в любом случае, если собака отказывается от еды или не пьет, необходимо срочно показать ее ветврачу.