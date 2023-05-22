В Перми пропала 13-летняя девочка

Пропавшая девочка. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили в розыск 13-летнюю Арину Балашову. Местонахождение школьницы неизвестно с 20 мая. При этом обстоятельства исчезновения волонтеры не сообщают.

Приметы

Рост 152 сантиметра, нормального телосложения, волосы окрашены в черно-рыжий, серые глаза. Была одета в черную футболку с белыми надписями, черные шорты, бордовые кроссовки с белой подошвой, при себе был черный рюкзак

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Арины, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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