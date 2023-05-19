Соликамский музей Усольлага отметил 30-летний юбилей

Сергей Ерофеев руководит музеем с апреля 2010 года. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Уникальный музей Усольлага, посвященный истории ГУФСИН Пермского края, отметил свой 30-летний юбилей. Его в 1993 году основал Петр Никитич Березин, проработавший в уголовно-исполнительной системе Прикамья около 60 лет. Петр Никитич был свидетелем не только многих исторических событий, в корне изменивших нашу страну, при нем менялась и сама уголовная система.

С апреля 2010 года руководство музеем взял на себя председатель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Пермскому краю, полковник внутренней службы в отставке, почетный работник УИС России Сергей Ерофеев.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Сергей Васильевич не только хранит и пополняет музейную экспозицию, но и занимается патриотическим воспитанием молодежи, ведет работу по увековечиванию памяти героев ВОВ, организует и проводит экскурсии и Уроки мужества для школьников. Благодаря его титаническому труду актуализированы и восстановлены имена бойцов, умерших в госпиталях Соликамска в период Великой Отечественной войны, установлены памятники труженикам тыла и мемориальные доски в память полных кавалеров ордена Славы. А как Сергей Васильевич рассказывает о своих экспонатах - заслушаться можно. О каждом из них он знает больше, чем можно найти в библиотеке и даже в интернете. К слову об экспонатах, на сегодняшний день в музее их 3121. Это портреты ветеранов труда и первых начальников Управления, картины, ордена, бюсты, военные атрибуты: автоматы, каски, форма; различные сувениры, предметы служебной деятельности и многое, многое другое. Все это Сергей Васильевич бережно хранит и пополняет.

На сегодняшний день музей насчитывает 3121 экспонат. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Есть у музея и свой таисман - это ежик по имени Андрюша. В музее для него сделан специальный домик из бересты. Любой посетитель может поиграть с очень общительным и забавным зверьком.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Андрей Андреевич помогает мне на уроках патриотического воспитания, когда к нам приходят дети, - говорит полковник. - Им ежик очень интересен, так что они и учатся, и с ним играют.

Также Сергей Васильевич возит ежика на различные мероприятия. Андрей Андреевич - постоянный участник выставок товаров, сделанных руками заключенных. С белым ежиком с удовольствием фотографируются и гости выставки, и чиновники, и политики.

Есть в музее и весьма необычный экспонат – пенсне наркома НКВД Лаврентия Берии. О том, как оно оказались в музее, читайте в нашем большом материале.

И пенсне, и футляр неплохо сохранились. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Поздравить музей и лично Сергея Васильевича пришли юные патриоты, сотрудники и ветераны УИС, исполняющий полномочия главы Соликамского городского округа Андрей Швецов, председатель соликамской, общественной организации ветеранов Вера Бичуль и замглавы администрации СГО Инна Тонких. Помимо слов благодароности Сергею Васильевичу подарили ценные вещи - планетарный сканер и микроволновку.

- Благодаря поддержке руководства ГУФСИН, музей будет существовать вечно, - с уверенностью заявляет полковник.

И, глядя на горящие глаза Сергея Васильевича, веришь, что так оно и будет.

Неподалеку от музея Усольлага при Свято-Троицком Соликамском мужском монастыре есть еще один музей. В нем Сергей Ерофеев также проводит экскурсии. Перевоплотившись в сотрудника НКВД, Сергей Васильевич, усевшись за столик, накрытый зеленым сукном, читает архивный документ. За таким столом могли сидеть те, кто зачитывал смертные приговоры.

В монастырском музее воссоздана камера смертников, столик следователя. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Дело в том, что когда-то на этом месте была пересыльная тюрьма для репрессированных. Вероятно, в ней приводили в исполнение и смертные приговоры: в экспозиции расстрельной комнаты - черепа с отверстиями. Их обнаружили на территории монастыря при раскопках.

Эти черепа нашли на территории монастыря. Это тоже часть экспозии, посвященной трагическим страницам нашей истории. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Я когда впервые зашел в бывшую расстрельную комнату – меня охватил ледяной холод. До сих пор заходить туда не могу спокойно, - рассказывает Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. - Здесь столько безвинных людей погибло. Когда читаешь Шаламова, который в этих стенах тоже томился, это берет за душу. Описана человеческая боль, настоящие страдания, когда людей ломали, превращая просто в животных. И это была цель – самая страшная. История трагична со времен Адама. Нельзя ее переписывать. Иначе эта надзирательница очень больно ударит по неразумным ученикам. Надо помнить о событиях греховных и брать лучшее, что было раньше.