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Общество19 мая 2023 16:10

Соликамский музей Усольлага отметил 30-летний юбилей

Поздравить музей и его хранителя - полковника Сергея Ерофеева - пришли юные патриоты, сотрудники и ветераны УИС и представители власти
Виктор Правдин
Сергей Ерофеев руководит музеем с апреля 2010 года. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Сергей Ерофеев руководит музеем с апреля 2010 года. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Уникальный музей Усольлага, посвященный истории ГУФСИН Пермского края, отметил свой 30-летний юбилей. Его в 1993 году основал Петр Никитич Березин, проработавший в уголовно-исполнительной системе Прикамья около 60 лет. Петр Никитич был свидетелем не только многих исторических событий, в корне изменивших нашу страну, при нем менялась и сама уголовная система.

С апреля 2010 года руководство музеем взял на себя председатель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Пермскому краю, полковник внутренней службы в отставке, почетный работник УИС России Сергей Ерофеев.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Сергей Васильевич не только хранит и пополняет музейную экспозицию, но и занимается патриотическим воспитанием молодежи, ведет работу по увековечиванию памяти героев ВОВ, организует и проводит экскурсии и Уроки мужества для школьников. Благодаря его титаническому труду актуализированы и восстановлены имена бойцов, умерших в госпиталях Соликамска в период Великой Отечественной войны, установлены памятники труженикам тыла и мемориальные доски в память полных кавалеров ордена Славы. А как Сергей Васильевич рассказывает о своих экспонатах - заслушаться можно. О каждом из них он знает больше, чем можно найти в библиотеке и даже в интернете. К слову об экспонатах, на сегодняшний день в музее их 3121. Это портреты ветеранов труда и первых начальников Управления, картины, ордена, бюсты, военные атрибуты: автоматы, каски, форма; различные сувениры, предметы служебной деятельности и многое, многое другое. Все это Сергей Васильевич бережно хранит и пополняет.

На сегодняшний день музей насчитывает 3121 экспонат. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

На сегодняшний день музей насчитывает 3121 экспонат. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Есть у музея и свой таисман - это ежик по имени Андрюша. В музее для него сделан специальный домик из бересты. Любой посетитель может поиграть с очень общительным и забавным зверьком.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Андрей Андреевич помогает мне на уроках патриотического воспитания, когда к нам приходят дети, - говорит полковник. - Им ежик очень интересен, так что они и учатся, и с ним играют.

Также Сергей Васильевич возит ежика на различные мероприятия. Андрей Андреевич - постоянный участник выставок товаров, сделанных руками заключенных. С белым ежиком с удовольствием фотографируются и гости выставки, и чиновники, и политики.

Есть в музее и весьма необычный экспонат – пенсне наркома НКВД Лаврентия Берии. О том, как оно оказались в музее, читайте в нашем большом материале.

И пенсне, и футляр неплохо сохранились.

И пенсне, и футляр неплохо сохранились.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Поздравить музей и лично Сергея Васильевича пришли юные патриоты, сотрудники и ветераны УИС, исполняющий полномочия главы Соликамского городского округа Андрей Швецов, председатель соликамской, общественной организации ветеранов Вера Бичуль и замглавы администрации СГО Инна Тонких. Помимо слов благодароности Сергею Васильевичу подарили ценные вещи - планетарный сканер и микроволновку.

- Благодаря поддержке руководства ГУФСИН, музей будет существовать вечно, - с уверенностью заявляет полковник.

И, глядя на горящие глаза Сергея Васильевича, веришь, что так оно и будет.

Неподалеку от музея Усольлага при Свято-Троицком Соликамском мужском монастыре есть еще один музей. В нем Сергей Ерофеев также проводит экскурсии. Перевоплотившись в сотрудника НКВД, Сергей Васильевич, усевшись за столик, накрытый зеленым сукном, читает архивный документ. За таким столом могли сидеть те, кто зачитывал смертные приговоры.

В монастырском музее воссоздана камера смертников, столик следователя. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

В монастырском музее воссоздана камера смертников, столик следователя. Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Дело в том, что когда-то на этом месте была пересыльная тюрьма для репрессированных. Вероятно, в ней приводили в исполнение и смертные приговоры: в экспозиции расстрельной комнаты - черепа с отверстиями. Их обнаружили на территории монастыря при раскопках.

Эти черепа нашли на территории монастыря. Это тоже часть экспозии, посвященной трагическим страницам нашей истории.

Эти черепа нашли на территории монастыря. Это тоже часть экспозии, посвященной трагическим страницам нашей истории.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Я когда впервые зашел в бывшую расстрельную комнату – меня охватил ледяной холод. До сих пор заходить туда не могу спокойно, - рассказывает Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима. - Здесь столько безвинных людей погибло. Когда читаешь Шаламова, который в этих стенах тоже томился, это берет за душу. Описана человеческая боль, настоящие страдания, когда людей ломали, превращая просто в животных. И это была цель – самая страшная. История трагична со времен Адама. Нельзя ее переписывать. Иначе эта надзирательница очень больно ударит по неразумным ученикам. Надо помнить о событиях греховных и брать лучшее, что было раньше.

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