К работающим на вахте пермякам пришел из леса медведь

Медведь не боялся людей и искал себе пропитание. Фото: pixabay.com

- Ну и рожа! Ты близко-то не подходи! Он молодой еще. Эй, мишка, - удивлялись вахтовики, снявшие около своего жилья незваного лесного гостя.

Видео с вышедшим из леса медведем прислал в редакцию «Комсомольской правды» пермяк, работающий сейчас на вахте в Якутии. Его зовут Антон Лыков, он племянник известной таежной отшельницы Агафьи Лыковой.

- Я нахожусь сейчас на границе с Хабаровским краем, на вахте мы строим железнодорожную линию на Эльгинском угольном месторождении, - объяснил мужчина. - В нашем поселке «930 пикет» находятся сейчас около 100 человек. Есть среди них люди с Урала, но пермяк я один.

Антон рассказал, что диких зверей вокруг поселка – лосей, оленей, волков и медведей – они замечали неоднократно: природа здесь нетронутая. Но что бы так близко медведь подошел к человеческому жилью, случилось впервые.

Это произошло поздним вечером 17 мая. Судя по всему, мишка только проснулся после зимней спячки и был ужасно голоден. Учуяв запахи, идущие от помойки, он подошел прямо к вагончикам и начал ковыряться в отходах. Голодного косолапого не смущали ни человеческая речь, ни свет фонариков.

Незваного гости мужики заметили, когда вышли покурить. И сразу выскочили из вагончиков и начали осторожно его снимать. Минут 15 мишка поковырялся возле помойки, а потом насытился и ушел.

- Обычно отходы жизнедеятельности мы сжигаем в специальных бочках, а здесь утилизировать не успели, но сейчас в срочном порядке займемся этим, - рассказал пермяк.

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