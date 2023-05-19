Под окнами Чайковской больницы вновь обнаружили труп пациента

Фото: ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ» / ВКонтакте

В Пермском крае из окна четвертого этажа в Чайковской городской больницы выпал пациент. От полученных травм мужчина скончался. ЧП произошло в ночь на 18 мая. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.

В региональном Министерстве здравоохранения «Комсомолке» сообщили, что комментарии давать пока не могут, так как сейчас идут следственные мероприятия.

За комментариями мы также обратились в пресс-службу Следственного управления СКР по Пермскому краю. В ведомстве ответили, что сейчас по факту обнаружения тела мужчины возле больницы проводится проверка. Погибшему мужчине было 69 лет.

Напомним, это уже третья смерть пациента, которая происходит при достаточно странных обстоятельствах.

Летом 2022 года в Чайковской больнице скончался 65-летний Леонид Сидоров. За несколько часов до смерти к Леониду пришла его супруга и пришла в ужас от увиденного: Леонид лежал в палате, привязанный за руки и за ноги, а на лице была кислородная маска.

– Он был весь в поту, так как в палате было очень жарко, а эта маска сползала с него, и он даже не мог ее поправить, - рассказывала «Комсомолке» дочь Леонида. – К папе никто не подходил, состояние уже было такое, будто он хотел спать и закатывал глаза. Он не мог разговаривать, лишь крепко сжал маме руку, а когда она начала задавать персоналу вопросы, ее тут же выпроводили.

Леонид Сидоров попал в больницу в Чайковском и через месяц умер. Фото: семейный архив.

Через несколько часов родным Леонида позвонили и сказали, что он умер. Сейчас родные ждут результатов независимой экспертизы, которая установит причину смерти мужчины.

Еще одна странная смерть 77-летний пациента Чайковской больницы Алексея Васильева произошла в начале января этого года. Сперва мужчина просто пропал из медучреждения, а через несколько дней его обнаружили мертвым в сугробе под окнами около приемного покоя. Выяснилось, что мужчина выпал с седьмого этажа отделения, где проходил лечение. Родственники не верят в несчастный случай и обратились к главе СК России Александру Бастрыкину, который взял на контроль расследование гибели мужчины.

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