«Лежал привязанный к кровати». В Пермском крае родственники умершего пациента пытаются узнать причины его смерти

Леонид Сидоров попал в больницу в Чайковском и через месяц умер. Фото: семейный архив.

- Мой отец умер на больничной койке через месяц после госпитализации, у нас по-прежнему много вопросов к медикам, и мы хотим найти правду, - говорит Лариса Ширкина, дочь умершего Леонида Сидорова.

Похоже на инсульт

В день, когда 65-летнему Леониду Сидорову стало плохо, он был дома один. Ничего не предвещало беды, его супруга ушла в магазин, а когда вернулась, увидела, как муж аккуратно нарезал яблоко дольками на кухне, но почему-то не съел.

- Он сидел на диване и не отвечал на вопросы, мама поняла, что что-то не так, - говорит Лариса Ширкина. – Он был частично парализован и не мог говорить. Она позвонила мне, я вызвала «скорую» и помчалась к родителям. Они живут в Чайковском, а я в пригороде.

Когда Лариса приехала, сотрудники «скорой» заполняли документы.

- Они даже ЭКГ не сделали, когда я приехала. «Ну, давайте сделаем», - говорят они мне. У папы уже был до этого инсульт и симптомы были похожи. Я показала им предыдущие результаты кардиограммы, фельдшер сравнил и сказал, что они идентичные. Медсестра исколола ему обе руки, но так и не смогла поставить катетер. Папа хватался за сердце и было ощущение, что ему не хватало воздуха.

Родным велели искать людей, кто сможет донести Леонида Сидорова до автомобиля «скорой». Людей нашли, доехали до больницы.

«Что вы тут раскомандовались!»

По словам родных, в приемном отделении к человеку, у которого подозрение на инсульт, никто не торопился подходить. Лариса попросила медсестер позвать врача, зная, что, если инсульт подтвердится, дорога каждая минута.

- Что вы тут раскомандовались, вас еще не успели привезти, вы уже врача просите, все ждут и вы ждите, - заявили в приемном покое дочери пациента.

Врач из отделения неврологии все же пришла. Она осмотрела Леонида Сидорова, его госпитализировали. Сделали КТ, но инсульт не подтвердился. Тогда его поместили в палату отделения неврологии, раздели и надели памперс.

- Меня это удивило, ведь папа не в том состоянии, чтобы ходить под себя. Речь была нарушена, но его можно было понять, он мог двигаться, - вспоминает Лариса. – Ему сказали не вставать с кровати, а нас с мамой вывели за дверь.

На следующий день Лариса не могла дозвониться ни до папы, ни до отделения больницы. Оказалось, что мужчине стало хуже. Его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

- Зав отделения неврологии не смог объяснить, что случилось с папой, - продолжает Лариса. - Реаниматолог нам сообщил, что он поступил после острого психоза, без сознания и у него была сильная отдышка. Чтобы спасти, его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По словам Ларисы, которая звонила в реанимацию каждый день, отец вышел из комы через несколько дней, но состояние было не стабильным. Как только отключали от ИВЛ, ему становилось хуже, сбивался сердечный ритм. Дочь попросила, чтобы папу осмотрел кардиолог, который сообщил, что с сердцем его отдышка не связана.

Через три недели Леониду Сидорову стало гораздо лучше, и его перевели обратно в отделение неврологии. Лариса пришла к заведующему, который сказал, что, несмотря на улучшения его выписывать рано, нужно поставить на ноги.

Лежал привязанный к кровати и в маске

На следующий день по просьбе дочери в палату к Леониду Сидорову пустили его супругу.

- Мама пришла и была в ужасе от увиденного, - рассказывает Лариса. – Он лежал привязанный кровати за руки и за ноги, на лице - кислородная маска, он весь в поту, в палате было очень жарко. Эта маска сползала с него, и он даже не мог ее поправить. К нему никто не подходил, состояние уже было такое, будто он хотел спать и закатывал глаза. Он не мог разговаривать, лишь крепко сжал маме руку, а когда она начала задавать персоналу вопросы, ее тут же выпроводили.

Со своей супругой (слева) они прожили почти 45 лет. Фото: семейный архив.

Это был последний раз, когда женщина увидела своего мужа живым. Через несколько часов ей позвонили и сообщили, что супруг умер от сердечной недостаточности.

«Такого не должно было произойти!»

На следующий день Лариса приехала в больницу, ее пригласили за справкой о смерти.

- Я начала задавать вопросы заведующему отделения неврологии, и его ответы у меня не укладываются в голове. Врач сказал, что сам не понимает, что случилось, при его состоянии такого не должно было произойти. Если у папы были проблемы с сердцем, хотя кардиолог сказал, что отклонений со стороны сердца не было, почему ему не помогли, когда начался приступ? Также остается неизвестным, зачем его привязывали к кровати.

После похорон Лариса написала заявление в полицию, Минздрав, Росздравнадзор - о проведении проверки, чтобы выяснить, что же случилось с папой.

- Минздрав мне ответил, что были выявлены нарушения в документации, главврачу выдано предписание, но, чтобы мне получить их письменный ответ, нужно приехать в Пермь в определенные дни и часы. В полиции все это время мое заявление просто лежало на полке, никакой экспертизы до сих пор проведено не было. Однако после того, как информация о том, что мы ищем правду о смерти папы, появилась в СМИ, меня пригласили в следственный комитет, началась проверка. Я надеюсь получить ответы на вопросы: отчего же все-таки умер мой папа и могут ли врачи, лечившие его, продолжать занимать свои посты?

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