Предприниматель из Пермского края стала госпитальным волонтером в Луганске

Ольга Мочалова с волонтерами сотрудничают с госпиталем в Луганске. Фото: личный архив.

Предпринимательница из Осы Ольга Мочалова долгие годы кормила детишек в местных школах, а как началась СВО, стала думать, как может помочь бойцам на передовой.

Курсы милосердия и критической психологии

- Когда все только начиналось, было очень больно, - говорит Ольга. – Я наблюдала, как люди стали помогать бойцам: вязали носки, делали свечи. Сама я увлекаюсь альтернативной медициной, поэтому мне захотелось делать что-то свое, и тоже нужное.

И Ольга решила, что поедет в госпиталь – работать медсестрой. Она поступила на курсы сестричества и милосердия. Училась, отвечала на теоретические вопросы тестов, а в свободное время ходила на практику - работать медсестрой в осинскую больницу. Параллельно заканчивала курс критической психологии.

- Этот курс помог мне научиться быть стабильной в экстремальной ситуации и не становиться обузой, - объясняет женщина.

В марте, когда окончила учебу, Ольге предложили поехать больницу Донецка вместе с такими же, как она, общественниками – волонтерами.

- Несмотря на ситуацию, это был очень позитивный опыт, - вспоминает Ольга. – Встретили нашу смену хорошо, направили работать в госпиталь травмы. Жили мы прямо в госпитале, в комнате три на три метра, где уместились пять кроватей. Пришлось привыкать к тому, что там идет обычная жизнь, просто часто бомбят. Поначалу пугаешься, а потом начинаешь понимаешь, когда наши, а когда нас бомбят. Когда далеко, когда близко.

Ни одного крика, ни одной жалобы

Основная задача волонтеров была натаскать на весь госпиталь воды. Ее привозят в больших машинах и переливают в огромные канистры в подвале.

- Госпиталь – это огромный город, в котором четыре этажа и много отделений, и чтобы он работал, надо натаскать воду, - говорит Ольга. – Вот у нас если сутки в больнице воды нет – это шок полный, а там девять лет этой воды нет. И тяжелые канистры с водой возят на тележках наши мужчины, а мы с девчонками пытались им помогать, но это очень тяжело. Также госпитальным волонтерам приходилось готовить, уборкой заниматься, и с документацией помогать.

Раненых бойцов обычно привозили к вечеру, когда их удавалось вынести с поля боя. В больнице сразу раздавалось: «Волонтеры, вниз!». И все бежали в приемное отделение, где раненых определяли кого - в травму, кого - в шоковое отделение.

- Бойцов надо было помочь раздеть, умыть и приготовить к медицинским вмешательствам, - говорит Ольга. – И мы всегда поражались, какие это парни! Ни одного крика, а ведь у одних взрывные ранения, у других - осколочные. Они понимают, что сейчас им будут ампутировать ноги и извиняются: «Девочки, простите, мы такие немощные и столько неприятностей вам принесли».

Обычно в приемном отделении стоит страх и тяжелая тишина, и госпитальные волонтеры решили, что будут создавать особый фон. Они сделали закуток, где варили травяной чай и бульон, делали бутерброды.

- И вот парни голодные, грязные, особенно с легкими ранениями, пока ждут, куда их направят, выпьют чай, бутерброд съедят и сразу другими становятся, - рассказывает женщина. – А мы моем кровь, грязь и думаем, чем же вам еще помочь, миленькие?

Лишние руки – великая ценность

Ольга говорит, что самые тяжелые моменты в их работе были, когда в шоковом отделении врач ходил и кровоток в ногах у раненых специальным аппаратом проверял. И тогда все молились, только бы удалось сохранить ноги.

- Каждый, кто попал на работу в военный госпиталь, сердце свое оставлял там, - объясняет волонтер. – Работает это так: ты вернулся домой, неделю оклемался, а на другой неделе снова планируешь, куда и когда ты поедешь. И для желающих помочь никакие курсы не нужны, возраст тоже не ограничен. Будь ты повар, парикмахер, санитарка или заместитель министра, у тебя должно быть одно желание: помогать и не быть обузой. В госпитале много лежачих ребят, у кого-то рук нет, у кого-то ног, за ними надо ухаживать: и подстричь, и помыть. Также картошку почистить может каждый, помыть полы тоже. Там ничего не болит, все у кого бессонница – туда, кто хочет похудеть – тоже. Там работа до изнеможения, чтобы потом доползли до кровати и упасть.

Ольга говорит, что лишние руки в госпитале – это великая ценность: подежурить в приемном отделении, перевязку сделать, да и просто поговорить с бойцами, ведь медсестры, работающие там в последние годы, не просто устали - выгорели!

А когда все дела переделаны, волонтеры шли к раненым. Кормили тех, кто хотел есть, спрашивали, кому чего нужно. Один боец просил телефон ему купить, другой – шорты или майку.

- А по воскресеньям, чтобы скрасить ребятам жизнь, мы покупали им мороженое, - улыбается Ольга. – Еще в Донецке у нас появилось двое подшефных: Саша и Андрюша. Это лежачие парни, которых нужно каждые четыре часа переворачивать. У одного осколочное ранение руки и позвоночника, у второго - компрессионный перелом позвоночника. Парни они хорошие, родом из Донецка, и уже несколько месяцев лежат в госпитале. Российских пацанов из больницы на реабилитацию забирают быстро, а у этих ни паспортов российских толком нет, ни полиса. Мы уже купили им коляску, помогаем оформить документы и пытаемся устроить их на реабилитацию в Волгоград, где им помогут с обследованием и изготовлением экзоскелетов.

После двух недель работы в госпитале Донецка Ольга поехала в Луганск и напросилась на прием к главврачу еще одного госпиталя.

- Мы хотим помогать, - объяснила она. - Вам помощь волонтеров требуется?

- Естественно, рук у нас не хватает, но в нашем госпитале лечат раненых ЧВК Вагнер, вы готовы к этому?

И Ольга подумала: «Да какая разница? Все ведь парни наши!». И вскоре после ее возвращения домой первая группа госпитальных волонтеров, которые откликнулись и тоже изъявили желание помочь, полетела в Луганск.

- А сейчас список из желающих сформирован вперед до июля, - радуется женщина. - Группы уезжают каждое 13 и 28 число. Причем, люди не только сами едут в двухнедельную командировку, но и везут с собой столь необходимый физраствор и гуманитарку. И мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало об этом, ведь самое основное на фронте – это помощь тыла. Каждый, кто там воюет, всегда говорил нам: «Спасибо вам, земляки, братья и сестры. Благодаря вам мы в носках, с шоколадками и сгущенкой. И эти, казалось бы, мелочи очень сильно нас поддерживают!»

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