Пермячка, потеряв на СВО любимого, стала волонтером в Луганске

Потеряв любимого на СВО, Анастасия поехала помогать раненым бойцам. Фото: личный архив.

- На спецоперацию мой любимый человек отправился добровольцем. Потому что у него немалый военный опыт и потому что иначе он просто не мог, - со слезами в голосе рассказывает пермячка Анастасия Голдобина. - Ушел он в сентябре прошлого года, а 28 февраля его не стало. Признаюсь, я ко всякому готовилась, но то, что он не вернется, стало настоящим шоком. Он слишком любил жизнь, был светлым, ярким и веселым человеком, и меня этому учил: «Настюша, каждый день наполняй жизнь красками, живи ярко и ничего не бойся!» У него были большие планы на будущее: семья, идеи, проекты, но все рухнуло в один миг.

Судьба взяла за руку

Весь последний год Настя тоже думала о том, чтобы тоже отправиться в Белгород - помогать военным медикам. Она - старшая медсестра в стоматологическом отделении, имеет немалый опыт и хорошо понимает, что рук в зоне СВО не хватает.

Перед наступлением 2023-го года девушка начала основательно готовиться к поездке. 4 февраля Насте удалось созвониться с любимым и рассказать ему о своих планах.

- Молодец, хорошая идея, - одобрил он и пообещал, что обязательно постарается приехать, чтобы увидеться.

Но это был их последний разговор: вскоре пришла страшная весть о его гибели. А после похорон судьба словно взяла Настю за руку и повела дальше. И картинка начала складываться, как пазл.

- Я заснула с мыслью, что если поездка на СВО - это мое, то Боженька обязательно мне поможет, - говорит девушка. – А наутро проснулась и наткнулась в соцсетях на пост Ольги Мочаловой из Осы о том, что набирается группа госпитальных волонтеров. Тут же откликнулась, взяла на работе отпуск без содержания и улетела на две недели в Луганск с группой из четырех человек. Пока собиралась, многие знакомые у виска крутили: «Настя, зачем тебе это? У тебя все есть: квартира, хорошая работа, зарплата! Куда ты поехала?» А я переживала только за одно, что моих навыков может не хватить, но оказалось, хватило. А еще именно там я почувствовала себя живой, почувствовала себя на своем месте!

«Ты просто обязан жить»

Настя попала в луганский госпиталь.

- Знаете, что удивило? Они все очень сильные и мужественные, и как бы больно им ни было, никто не жаловался, - рассказывает пермячка. - А рук там реально не хватает даже для элементарного: сделать перевязку, укол, да и просто поговорить: о мамах, детях, женах... Те медсестры, что уже не первый год работают, не просто устали, а натурально выгорели. Нас, волонтеров, кто приехал с улыбкой, добротой и желанием помочь, ребята от всего сердца благодарили.

- Ты же не местная? Зачем приехала сюда? – спросил как-то тяжелораненый боец.

- Чтобы помочь, - ответила она.

И он, взрослый бородатый мужчина, взял Настю за руку и заплакал: «Спасибо тебе, девочка!»

Нередко, когда Настя увозила бойцов из операционной, становилась свидетелем того, как падающие от усталости врачи жали руку солдатику, только что лежавшему у них на операционном столе и говорили: «Давай, боец, выкарабкивайся! Мы столько сил в тебя вложили, ты просто обязан жить!»

- И таким врачам просто необходима наша помощь, чтобы поднимать на ноги ребят, - уверена Настя. - Многие в госпитале неходячие, и у нас даже появились свои подопечные. Был там парень Саша, ему 22 года. Несмотря на ранения, он улыбался и говорил: «Это чудо, что я живой остался. Многие не понимают, что просто жить - это счастье!»

«Я уже большая девочка»

Уезжая, госпитальные волонтеры купили 65 мандаринок: столько, сколько человек лежало в отделении, и раздали их раненым бойцам.

- И в их глазах мы увидели настоящую детскую радость: «О! У нас Новый год!», - улыбались раненые.

Вернувшись домой, Настя написала заявление об уходе с работы и начала собираться обратно.

- Дочка, ты уверена? - спрашивала мама.

- Мама, я уже большая девочка, - подбирала слова Настя. – Здесь мне тесно, а там я начала дышать полной грудью и поняла, чем смогу наполнить свою жизнь. Я нашла себя там, я на своем месте. Такое раз в жизни бывает!

11 мая Анастасия Голдобина снова поедет в Луганск. Сначала волонтером, потом планирует уйти на контракт.

- В госпитале руки всегда нужны, - объясняет пермячка. - Я уже все обдумала, жить буду в общежитии, работать. Раньше я думала, что СВО где-то далеко от нас, но оказалось, совсем рядом. А когда наконец настанет счастливый момент и спецоперация закончится, я буду решать, что делать дальше. Уверена, ее отголоски будут аукаться еще долго: многим ребятам предстоит длительная реабилитация, и мои руки снова могут пригодиться. Сейчас я знаю одно: если каждый из нас сделает свое маленькое дело, то все выльется в глобальную помощь тем бойцам, которые не щадя своих жизней защищают нашу Родину! Ведь кто-то же должен это делать! И кто, если не мы?

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