В центре Перми загорелось кафе коми-пермяцкой кухни

Фото: Анна Маркова

В Перми 18 мая произошел пожар в кафе «Чӧскыт керку» по улице Пермской, 67. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото: Анна Маркова

Сообщение о пожаре потупило в 08:56. В тушении принимали участие 21 человек личного состава и 4 единицы техники. Горело подвальное помещение одноэтажного деревянного здания. Огонь охватил 5 квадратных метров.

Фото: Анна Маркова

Погибших и пострадавших нет.

Подробнее о произошедшем узнала корреспондент «КП-Пермь» на месте происшествия. Оказалось, что в подвале находится кухня. Сотрудники пытались самостоятельно потушить огонь, но не смогли.

На момент пожара в кафе было не менее трех сотрудников, у одного из них лицо было в копоти. Директор кафе от комментариев отказалась. Несмотря на то, что больше всего пострадало помещение кухни, дым проник в кафе, там все пропахло гарью. Очевидно, что кафе понесло убытки, кухня полностью выгорела и залита водой. Когда кафе вновь заработает - неизвестно.

Фото: Анна Маркова

Заведение коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт Керку» открылось в августе 2021 года. С коми-пермяцкого название переводится как «Вкусный дом».

Ранее мы рассказывали, что в этом кафе хотят разместить арт-объект «Посикунчик». Над ним работает Рустам Исмагилов, автор скульптуры «Пермяк соленые уши» и памятника водопроводчику.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65