В Перми появится новый арт-объект «Посикунчик»

Фото: agroperm-ck.ru

В центре Перми появится арт-объект, посвященный традиционному блюду пермской кухни — посикунчику. Подробнее об этом «КП-Пермь» рассказал скульптор и автор нового арт-объекта Рустам Исмагилов. Среди других его известных работ скульптура «Пермяк соленые уши» и памятник водопроводчику.

«Идея давным-давно уже появилась, и нужно было ее реализовывать. Нашлось оригинальное кафе коми-пермяцкой кухни, которое согласилось мою идею поддержать и профинансировать», — отметил Рустам Исмагилов. Речь идет о кафе «Чоскыт керку» по улице Пермской, 67. Именно рядом с ним появится «Посикунчик».

«Посикунчик» будет интерактивным

Сейчас арт-объект находится в процессе сборки. Планируется, что через неделю-две он будет полностью собран. Его высота составит 1,2 метра. «Это больше формат популярной в последнее время микро-скульптуры. Я и некоторые другие скульпторы пытаемся продвигать идею небольших арт-объектов, которые бы насыщали городскую среду», — отметил Рустам Исмагилов. Скульптура будет сделана из бронзы, а основание-подставка — из нержавеющей стали.

«Скульптура будет интерактивная, с юмором, как и все мои работы. Весь интерактив строится на том, что зритель своим прикосновением сможет проголосовать и выбрать привальное, по его мнению, произношение и написание: посИкунчик или посЕкунчик. Споры об этом идут до сих пор», — поделился задумкой скульптор.

Отметим, что вариант написания через «и» связан с тем, что пирожок брызжет в разные стороны, когда от него откусывают кусочек. Вариант с буквой «е» происходит от слова «сечь», то есть мелко рубить мясо для начинки. Оба варианта используются.

Увидеть арт-объект можно будет этой весной

Презентация арт-объекта состоится в мае на туристическом форуме в Gastroport. После этого «Посикунчик» установят рядом с кафе, предварительно 23-24 мая.

Более подробная информация о том, каким будет «Посикунчик», пока держится в секрете. До конца весны ожидается его торжественное открытие.

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