Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 мая 2023 14:35

В заброшенном пруду в Пермском крае утонул двухлетний ребенок

Трагедия произошла в небольшом поселке Семсовхоз
Виктор Правдин
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Ужасная трагедия произошла в середине апреля в небольшом поселке Семсовхоз Кунгурского района: в заброшенном пруду утонул двухлетний мальчик. Спасти ребенка, к несчастью, не удалось.

- Этот пруд находится около дома родителей мальчика, - рассказывает «Комсомолке» одна из местных жительниц. - Пруд заросший, туда никто не ходит. По размеру он примерно 10 на 15 метров. Не знаю, что произошло с мальчишкой - оступился или что-то еще, но, как я слышала, ребенок частенько гулял без присмотра родителей. Это ужасная трагедия, 30 мая мальчику могло бы исполниться 3 годика.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Комсомолке» трагический случай. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пермяк, угробивший на автобусной остановке трех человек, пытался обжаловать приговор

Ранее Сергея Ощепкова приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии-поселения (Подробнее...)

ЧППроисшествия: ЧП