В заброшенном пруду в Пермском крае утонул двухлетний ребенок

Фото из архива. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ужасная трагедия произошла в середине апреля в небольшом поселке Семсовхоз Кунгурского района: в заброшенном пруду утонул двухлетний мальчик. Спасти ребенка, к несчастью, не удалось.

- Этот пруд находится около дома родителей мальчика, - рассказывает «Комсомолке» одна из местных жительниц. - Пруд заросший, туда никто не ходит. По размеру он примерно 10 на 15 метров. Не знаю, что произошло с мальчишкой - оступился или что-то еще, но, как я слышала, ребенок частенько гулял без присмотра родителей. Это ужасная трагедия, 30 мая мальчику могло бы исполниться 3 годика.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Комсомолке» трагический случай. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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